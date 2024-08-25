ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

首波只有3000條！鶴茶樓聯名「紅茶芝麻凍奶卷」限量開搶

▲▼鶴茶樓找來小小樹食、Uber Eats聯手推出「紅茶芝麻凍奶卷」 。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓找來小小樹食、Uber Eats聯手推出「紅茶芝麻凍奶卷」 。（圖／鶴茶樓提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

復古茶飲品牌「鶴茶樓 Hechaloutea」首度找來小小樹食、Uber Eats展開3方聯名，推出全新「紅茶芝麻凍奶卷」，蓬鬆柔軟的黑芝麻蛋糕體香氣十足，搭配鮮奶油混合鶴頂紅茶、芝麻糊凍的細緻內餡，每一口都能吃到濃濃芝麻香，8月26日開放預購，首波限量3000條。

▲▼鶴茶樓找來小小樹食、Uber Eats聯手推出「紅茶芝麻凍奶卷」 。（圖／鶴茶樓提供）

▲芝麻蛋糕體搭配紅茶芝麻凍內餡打造超濃郁口感。

鶴茶樓聯手小小樹食、Uber Eats共同推出「紅茶芝麻凍奶卷」，由小小樹食團隊研發，以鶴茶樓人氣配料「芝麻糊凍」、招牌「鶴頂紅茶」為靈感製成，蛋糕體特別融入黑芝麻，口感蓬鬆帶有濃濃芝麻香，內餡則選用鮮奶油結合鶴頂紅茶、芝麻糊凍，每一口都能吃到細碎芝麻渣及淡淡茶香。

「紅茶芝麻凍奶卷」將在8月26日於小小樹食官網及門市、鶴茶樓門市搶先開放預購，首波限量3000份，預購取貨日期依通知為主；9月11日提供現貨開放於小小樹食、鶴茶樓Uber Eats平台上訂購，Uber One會員則可享79折優惠。

▲▼「春上布丁 x Kakao Friends」聯名。（圖／春上布丁提供）

▲春上布丁找來Kakao Friends推出全新聯名蛋糕、周邊。（圖／春上布丁提供，下同）

另，春上布丁近日則找來韓國超人氣IP「Kakao Friends」聯手全新夢幻聯名，首推「青檸蛋糕」，表層撒上柑橘果丁搭配鬆軟綿密蛋糕體，口感酸甜又清爽，每顆售價175元，即日起於全門市、快閃店、官網開賣，7-11指定門市也同步開放預購，每顆售價200元。

▲▼「春上布丁 x Kakao Friends」聯名。（圖／春上布丁提供）

▲買聯名蛋糕就送超Q提袋。

凡購買聯名蛋糕還送超Q提袋，一共有3款設計，首波推出「萊恩春植蛋糕袋」，可以看到萊恩與春植悠閒坐在檸檬園中的放鬆模樣；9月5日換上「Happy Family蛋糕袋」，集結所有Kakao Friends的成員；7-11則有獨家款「萊恩桃子蛋糕袋」，是以萊恩和桃子作為主角，搭配粉綠色調，療癒爆表，提袋各限量3萬個，只送不賣、送完為止。

▲▼「春上布丁 x Kakao Friends」聯名。（圖／春上布丁提供）

▲加碼還有3款限量周邊小物開放預購中。

加碼推出3款限量周邊小物，有「萊恩不銹鋼蛋糕刀」，蛋糕刀把手上坐著迷你萊恩，售價299元；「Hello萊恩針織袋」則能看到頭上頂著檸檬的呆萌萊恩，售價159元；「Q萌萊恩春植野餐盒」設計小巧輕便，售價89元，即日起於全門市開放預購。

【你可能也想看】

►麥當勞「超殺優惠券」爽吃28天！大薯加1元多1件、5飲品買1送1
►萊恩、桃子罐超Q！Kakao Friends聯名手搖杯來了　4大周邊快看
►平日限定！必勝客「9款大比薩下殺299元」只剩4天

關鍵字： 美食情報 美食雲 鶴茶樓 小小樹食 春上布丁 Kakao Friends

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

推薦閱讀

店面遭遇火災！瓊姐車仔麵公告暫停營業

店面遭遇火災！瓊姐車仔麵公告暫停營業

鶴茶樓推「紅茶芝麻凍奶卷」限量賣

鶴茶樓推「紅茶芝麻凍奶卷」限量賣

金門必收藏夕陽景點、坐擁首排海景！

金門必收藏夕陽景點、坐擁首排海景！

人氣火鍋雞湯大叔桃園首店明開幕

人氣火鍋雞湯大叔桃園首店明開幕

台中超隱蔽小食堂！沒先訂位可吃不到

台中超隱蔽小食堂！沒先訂位可吃不到

出示工作證　王品3品牌送螃蟹料理

出示工作證　王品3品牌送螃蟹料理

小高玉迴轉壽最後一家分店熄燈

小高玉迴轉壽最後一家分店熄燈

台中最接地氣臭豆腐指南！12家各有特色

台中最接地氣臭豆腐指南！12家各有特色

米其林必比登7連霸餐廳一次看

米其林必比登7連霸餐廳一次看

高雄大社「25元手工麵」超級便宜！

高雄大社「25元手工麵」超級便宜！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

搶先看！竹市風箏節8/31起快閃2天

睜開眼就是富士山！盤點6家絕美住宿

盤點捷運後山埤站4間千則好評銅板美食

屋馬燒肉宣布走出台中

新竹旅遊懶人包！20＋免費景點一次

台中超夯「免門票」親子玩水景點！

苗栗限定！爆紅「繡球花霜淇淋」美翻

1顆486元「比陳耀訓貴近4倍」　

「小潘鳳梨酥」8/28起連休18日

貓空向日葵盛放！順遊賞茶新路線

熱門行程

最新新聞更多

店面遭遇火災！瓊姐車仔麵公告暫停營業

鶴茶樓推「紅茶芝麻凍奶卷」限量賣

金門必收藏夕陽景點、坐擁首排海景！

人氣火鍋雞湯大叔桃園首店明開幕

台中超隱蔽小食堂！沒先訂位可吃不到

出示工作證　王品3品牌送螃蟹料理

小高玉迴轉壽最後一家分店熄燈

台中最接地氣臭豆腐指南！12家各有特色

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366