首波只有3000條！鶴茶樓聯名「紅茶芝麻凍奶卷」限量開搶

▲鶴茶樓找來小小樹食、Uber Eats聯手推出「紅茶芝麻凍奶卷」 。（圖／鶴茶樓提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

復古茶飲品牌「鶴茶樓 Hechaloutea」首度找來小小樹食、Uber Eats展開3方聯名，推出全新「紅茶芝麻凍奶卷」，蓬鬆柔軟的黑芝麻蛋糕體香氣十足，搭配鮮奶油混合鶴頂紅茶、芝麻糊凍的細緻內餡，每一口都能吃到濃濃芝麻香，8月26日開放預購，首波限量3000條。

▲芝麻蛋糕體搭配紅茶芝麻凍內餡打造超濃郁口感。

鶴茶樓聯手小小樹食、Uber Eats共同推出「紅茶芝麻凍奶卷」，由小小樹食團隊研發，以鶴茶樓人氣配料「芝麻糊凍」、招牌「鶴頂紅茶」為靈感製成，蛋糕體特別融入黑芝麻，口感蓬鬆帶有濃濃芝麻香，內餡則選用鮮奶油結合鶴頂紅茶、芝麻糊凍，每一口都能吃到細碎芝麻渣及淡淡茶香。

「紅茶芝麻凍奶卷」將在8月26日於小小樹食官網及門市、鶴茶樓門市搶先開放預購，首波限量3000份，預購取貨日期依通知為主；9月11日提供現貨開放於小小樹食、鶴茶樓Uber Eats平台上訂購，Uber One會員則可享79折優惠。

▲春上布丁找來Kakao Friends推出全新聯名蛋糕、周邊。（圖／春上布丁提供，下同）

另，春上布丁近日則找來韓國超人氣IP「Kakao Friends」聯手全新夢幻聯名，首推「青檸蛋糕」，表層撒上柑橘果丁搭配鬆軟綿密蛋糕體，口感酸甜又清爽，每顆售價175元，即日起於全門市、快閃店、官網開賣，7-11指定門市也同步開放預購，每顆售價200元。

▲買聯名蛋糕就送超Q提袋。

凡購買聯名蛋糕還送超Q提袋，一共有3款設計，首波推出「萊恩春植蛋糕袋」，可以看到萊恩與春植悠閒坐在檸檬園中的放鬆模樣；9月5日換上「Happy Family蛋糕袋」，集結所有Kakao Friends的成員；7-11則有獨家款「萊恩桃子蛋糕袋」，是以萊恩和桃子作為主角，搭配粉綠色調，療癒爆表，提袋各限量3萬個，只送不賣、送完為止。

▲加碼還有3款限量周邊小物開放預購中。

加碼推出3款限量周邊小物，有「萊恩不銹鋼蛋糕刀」，蛋糕刀把手上坐著迷你萊恩，售價299元；「Hello萊恩針織袋」則能看到頭上頂著檸檬的呆萌萊恩，售價159元；「Q萌萊恩春植野餐盒」設計小巧輕便，售價89元，即日起於全門市開放預購。