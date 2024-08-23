彰化不二坊8／26起連休19天！僅開放預購取貨　9／14恢復營業

▲彰化不二坊8月26日至9月13日門市暫停販售。（圖／記者唐詠絮攝）

記者黃士原／台北報導

想買彰化不二坊蛋黃酥的民眾要把握時間！店家昨日公告，8月26日至9月13日門市暫停販售，期間僅提供完成電話預購訂單顧客取貨，9月14日至9月17日恢復營業。

彰化名店不二坊的蛋黃酥，每年中秋檔期總是一盒難求，8月4日上午9點開放訂購，電話就呈現打不進去的狀態，只聽到「對不起，現在網路壅塞，請稍候再撥」，而8月7日就公告訂單已滿，中秋節期間將不再受理預購訂單。

▲不二坊蛋黃酥超搶手。（圖／ETtoday資料照）

為了消化預購訂單，不二坊昨日公告，8月26日至9月13日門市暫停販售，期間僅提供完成電話預購訂單取貨，顧客到現場請敲鐵捲門，並告知取貨人姓名、電話和取貨數量。

不二坊將9月14日至9月17日恢復門市販售，原本周一例休日（9/16）也會正常營業。

日前有民眾抱怨打了數百通根本就訂不到，還跑到店家前試著打電話訂購，店家竟沒接，對此，不二坊員工解釋「一定會接」，訂單已滿，電話會轉語音，這方面也請民眾體諒。

▲鹿港30年蛋黃酥名店「新口味食品行」再度快閃北部。（圖／新口味食品行提供）

另外，彰化鹿港開業超過30年的「新口味食品行」，2016年起專營蛋黃酥，純手工製作，有著爽脆酥皮，內餡是綿密紅豆沙餡搭配紅土鹹蛋黃。迎接中秋節檔期，再度推出快閃活動，即日起至9月5日，SOGO天母店預購率先開跑，並於指定期間至天母店B1取貨；第二站在台北SOGO忠孝館設置快閃店，9月2日至9月16日登場。

中秋節前兩個周末（9月7日、8日，9月14日、15日），新口味食品行將現身新竹SOGO百貨，讓民眾不必跑鹿港，就能買到招牌蛋黃酥禮盒（6入裝）。