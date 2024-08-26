員工旅遊首選！莎倫娜號動靜皆宜　打造滿滿幸福感

文／七逗旅遊網

歌詩達郵輪莎倫娜號是海上移動的城堡，滿載美食饗宴與豪華設施，是公司行號員工旅遊的好選擇，郵輪上每位旅客吃、喝、玩、樂都滿意，給員工們滿滿的幸福感！

▲莎倫娜號滿載美食饗宴與豪華設施。（圖／歌詩達郵輪提供）

公司員工旅遊，福委會的任務包括了安排員工聚餐、旅遊等等，而歌詩達郵輪莎倫娜號上提供的設施與服務，有多元的餐廳選擇、豪華娛樂設施，動、靜皆宜的活動安排，正是福委會所需要的，郵輪旅程給員工們幸福感滿滿的體驗。

▲歌詩達郵輪莎倫娜號上有世界級節目表演。（圖／歌詩達郵輪提供）

郵輪上的宙斯大劇院，有世界級的各項演出，觀眾可以在卓別林風格喜劇中，開懷大笑；也能觀賞馬戲雙人雜技表演，沉浸於迷人的故事；而義大利男高音秀和國際 Live Band 演奏，以優美旋律帶著大家穿越時空。

▲莎倫娜號上可以吃到最純正的那不勒斯披薩。（圖／歌詩達郵輪提供）

郵輪上有多樣化的餐廳選擇，旅程宛如美食馬拉松，24H不停歇！除了受歡迎的百匯自助餐之外，喜歡異國風味的旅客，可以選擇手工義式披薩、佛羅倫薩牛排館、海上壽司吧等，而老饕們千萬別錯過CASANOVA餐廳，3位摘星主廚精心設計的美味佳餚等著大家來品嚐。

▲佛羅倫薩牛排館菜單中有各式國際牛排。（圖／歌詩達郵輪提供）

來自義大利的歌詩達郵輪，船上設有佛羅倫薩牛排館，菜單中有各式國際牛排， 像是：丁骨牛排和皮埃蒙特法索納牛排、安格斯牛，以及有機雞肉等，無肉不歡的人最愛來這裡報到。

▲海灘美食街提供美味宵夜輕食，再晚都不怕餓著。（圖／歌詩達郵輪提供）

晚上肚子餓了怎麼辦？位於第九層甲板船中的海灘美食街，已準備好為大家服務！這裡提供美味宵夜輕食，令人食指大動的漢堡、薯條、義式薄餅和甜點等，讓旅客大飽口福。

▲到水療中心體驗海上Spa，讓身心靈都放鬆。（圖／歌詩達郵輪提供）

郵輪之旅適合每個人！喜歡靜態活動的旅客，在甲板上看看遼闊的大海，享受無擾的寧靜時光；或是到水療中心，體驗私密的海上Spa，讓身心靈全面放鬆。喜歡動態活動的旅客，一定要關注《每日船上指南》，掌握活動的內容、時間、地點，讓旅程每分每秒都豐富精彩。

詳見

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