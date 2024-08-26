ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

員工旅遊首選！莎倫娜號動靜皆宜　打造滿滿幸福感

文／七逗旅遊網

歌詩達郵輪莎倫娜號是海上移動的城堡，滿載美食饗宴與豪華設施，是公司行號員工旅遊的好選擇，郵輪上每位旅客吃、喝、玩、樂都滿意，給員工們滿滿的幸福感！

員工旅遊首選 莎倫娜號動靜皆宜 打造滿滿幸福感（圖／歌詩達郵輪提供）

▲莎倫娜號滿載美食饗宴與豪華設施。（圖／歌詩達郵輪提供）

公司員工旅遊，福委會的任務包括了安排員工聚餐、旅遊等等，而歌詩達郵輪莎倫娜號上提供的設施與服務，有多元的餐廳選擇、豪華娛樂設施，動、靜皆宜的活動安排，正是福委會所需要的，郵輪旅程給員工們幸福感滿滿的體驗。

員工旅遊首選 莎倫娜號動靜皆宜 打造滿滿幸福感（圖／歌詩達郵輪提供）

▲歌詩達郵輪莎倫娜號上有世界級節目表演。（圖／歌詩達郵輪提供）

郵輪上的宙斯大劇院，有世界級的各項演出，觀眾可以在卓別林風格喜劇中，開懷大笑；也能觀賞馬戲雙人雜技表演，沉浸於迷人的故事；而義大利男高音秀和國際 Live Band 演奏，以優美旋律帶著大家穿越時空。

員工旅遊首選 莎倫娜號動靜皆宜 打造滿滿幸福感（圖／歌詩達郵輪提供）

▲莎倫娜號上可以吃到最純正的那不勒斯披薩。（圖／歌詩達郵輪提供）

郵輪上有多樣化的餐廳選擇，旅程宛如美食馬拉松，24H不停歇！除了受歡迎的百匯自助餐之外，喜歡異國風味的旅客，可以選擇手工義式披薩、佛羅倫薩牛排館、海上壽司吧等，而老饕們千萬別錯過CASANOVA餐廳，3位摘星主廚精心設計的美味佳餚等著大家來品嚐。

員工旅遊首選 莎倫娜號動靜皆宜 打造滿滿幸福感（圖／歌詩達郵輪提供）

▲佛羅倫薩牛排館菜單中有各式國際牛排。（圖／歌詩達郵輪提供）

來自義大利的歌詩達郵輪，船上設有佛羅倫薩牛排館，菜單中有各式國際牛排， 像是：丁骨牛排和皮埃蒙特法索納牛排、安格斯牛，以及有機雞肉等，無肉不歡的人最愛來這裡報到。

員工旅遊首選 莎倫娜號動靜皆宜 打造滿滿幸福感（圖／歌詩達郵輪提供）

▲海灘美食街提供美味宵夜輕食，再晚都不怕餓著。（圖／歌詩達郵輪提供）

晚上肚子餓了怎麼辦？位於第九層甲板船中的海灘美食街，已準備好為大家服務！這裡提供美味宵夜輕食，令人食指大動的漢堡、薯條、義式薄餅和甜點等，讓旅客大飽口福。

員工旅遊首選 莎倫娜號動靜皆宜 打造滿滿幸福感（圖／歌詩達郵輪提供）

▲到水療中心體驗海上Spa，讓身心靈都放鬆。（圖／歌詩達郵輪提供）

郵輪之旅適合每個人！喜歡靜態活動的旅客，在甲板上看看遼闊的大海，享受無擾的寧靜時光；或是到水療中心，體驗私密的海上Spa，讓身心靈全面放鬆。喜歡動態活動的旅客，一定要關注《每日船上指南》，掌握活動的內容、時間、地點，讓旅程每分每秒都豐富精彩。

詳見
歌詩達郵輪官網 https://reurl.cc/MObKAW
歌詩達遊輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa

關鍵字： 歌詩達郵輪 莎倫娜號 員工旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

文青必去！新竹60米煙囪藏珍稀霜毛蝠

文青必去！新竹60米煙囪藏珍稀霜毛蝠

員工旅遊首選！莎倫娜號動靜皆宜　打造滿滿幸福感

員工旅遊首選！莎倫娜號動靜皆宜　打造滿滿幸福感

歌詩達郵輪日韓賞櫻　預約2025花見之旅

歌詩達郵輪日韓賞櫻　預約2025花見之旅

歌詩達郵輪假期　4900元起CP值超高

歌詩達郵輪假期　4900元起CP值超高

網友譽台南必吃「鳳滷味」回來了

網友譽台南必吃「鳳滷味」回來了

店面遭遇火災！瓊姐車仔麵公告暫停營業

店面遭遇火災！瓊姐車仔麵公告暫停營業

鶴茶樓推「紅茶芝麻凍奶卷」限量賣

鶴茶樓推「紅茶芝麻凍奶卷」限量賣

金門必收藏夕陽景點、坐擁首排海景！

金門必收藏夕陽景點、坐擁首排海景！

人氣火鍋雞湯大叔桃園首店明開幕

人氣火鍋雞湯大叔桃園首店明開幕

台中超隱蔽小食堂！沒先訂位可吃不到

台中超隱蔽小食堂！沒先訂位可吃不到

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

文青必去！新竹60米煙囪藏珍稀霜毛蝠

睜開眼就是富士山！盤點6家絕美住宿

店面遭遇火災！瓊姐車仔麵公告暫停營業

台中超夯「免門票」親子玩水景點！

歌詩達郵輪假期　4900元起CP值超高

員工旅遊首選！莎倫娜號動靜皆宜　打造滿滿幸福感

盤點捷運後山埤站4間千則好評銅板美食

搶先看！竹市風箏節8/31起快閃2天

歌詩達郵輪日韓賞櫻　預約2025花見之旅

開箱／台南321巷藝術聚落回來了

熱門行程

最新新聞更多

文青必去！新竹60米煙囪藏珍稀霜毛蝠

員工旅遊首選！莎倫娜號動靜皆宜　打造滿滿幸福感

歌詩達郵輪日韓賞櫻　預約2025花見之旅

歌詩達郵輪假期　4900元起CP值超高

網友譽台南必吃「鳳滷味」回來了

店面遭遇火災！瓊姐車仔麵公告暫停營業

鶴茶樓推「紅茶芝麻凍奶卷」限量賣

金門必收藏夕陽景點、坐擁首排海景！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366