泰國華欣「8秘境玩法」公開！瀑布旁露營、葡萄園騎單車超愜意

▲華欣一向是人氣海濱度假勝地，是泰國貴族的度假首選。（圖／華欣The Standard度假酒店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

趁著免簽多遊幾趟泰國！華欣因連接曼谷的鐵路而逐漸興起，並迅速成為泰國貴族的度假首選，20世紀20年代中期，更以純淨的海岸線和迷人景色吸引眾多旅客。如今，這裡也充滿活力的城市氛圍，豐富的歷史名勝、多樣化小店與美食，征服遠道而來旅人的心。以下不藏私分享8大秘境玩法，供旅客參考。

1. 瀑布探險

旅客可探訪坐落於Kaeng Krachan國家公園內的巴拉吳岩石瀑布（Pa La-U），瀑布共有11層樓高，周圍的森林充滿生機，鳥語花香。旅客沿著溪流旁的小徑前行，可逐層探索瀑布，並在樹林間發現蝴蝶和野生動物。喜歡冒險的人，不妨在瀑布區嘗試繩索鞦韆和跳水，或者在瀑布旁露營過夜。



2. 煎餅小徑漫步

華欣的煎餅（Roti）是一道不可錯過的美食。旅客可以在街頭小攤和夜市上品嚐多種口味的煎餅，內含香蕉、芒果、奶酪和椰子等餡料。最後，還可前往Than Roti餐廳，享受煉乳、咖喱雞等多樣風味的煎餅，體驗華欣的道地美食文化。

▲華欣的季風谷葡萄園是旅客騎行的理想去處，遠眺廣袤大海和平坦的陸地，感受陽光的溫暖。



3. 葡萄園騎行

華欣的季風谷葡萄園是旅客騎行的理想去處，遠眺廣袤大海和平坦的陸地，感受陽光的溫暖。喜愛挑戰的旅客可騎著山地自行車，穿越周圍的山丘；騎行結束後，還可以在葡萄酒瓶上作畫，享受片刻閒適。



4. 探訪鳳梨園

華欣的鳳梨廣受喜愛，從華欣鎮出發僅需10分鐘車程便可到達鳳梨與木瓜種植園。旅客可在田野間騎行，欣賞廣闊無邊的風景，隨後品嚐泰國路邊小店供應的炸鳳梨，體驗當地特色甜點。



5. 登Hin Lek Fai山

Hin Lek Fai山是俯瞰華欣小鎮和海岸線的絕佳地點，旅客能在此確定方向並了解地形。山上擁有美麗的公園和花園，並有機會與當地猴子不期而遇，但切記注意食物不露白，以免成猴子的午餐。



6. 泰拳訓練

到了泰國許多人會想學泰拳，華欣的健身房和綜合武術中心能學習正宗的泰拳，為健身鍛煉注入新的活力。除了泰拳，還有巴西柔術和其他適合不同健身水平的運動項目，供旅客選擇。

▲旅客可搭乘火車，從華欣到曼谷，享受悠閒的鐵路之旅。



7. 以復古方式旅行

旅客可搭乘火車，從華欣到曼谷，享受悠閒的鐵路之旅。火車從建於1910年的華欣火車站出發，途經風景如畫的鄉村和椰子園，讓旅客在緩慢的節奏中欣賞泰國的自然美景，從華欣出發，約4小時可抵達曼谷。

▲華欣The Standard度假酒店有開賣一日通行證，周日至周五成人票價為800泰銖。

8. The Standard度假酒店一日遊

華欣The Standard度假酒店有完善的休閒設施、美食、音樂活動。購買一日通行證的旅客可在泳池邊放鬆、到三溫暖房洗滌身心，或參加草坪上的各種活動。周日至周五成人票價為800泰銖，兒童票價為400泰銖；周六成人票為1,000泰銖，兒童票價為500泰銖。