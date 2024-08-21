廣島徵特派員「免費到日本玩4天3夜」　再頒觀光大使委任狀

▲廣島下瀨美術館被譽為世界最美美術館之一。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

記者蔡玟君／綜合報導

想要免費到日本玩嗎？HIT廣島縣觀光聯盟今年再次舉辦「徵廣島特派員 免費遊廣島」活動，即日起至9月6日為止，完成指定三步驟就有機會成為廣島特派員，可獲得雙人廣島四天三夜免費機加酒之旅，並頒贈HIT廣島觀光大使任命狀及專屬名片一盒。

▲廿日市的宮濱大酒店頂樓有頂樓無邊際露天浴池。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

廣島縣位在瀨戶內海沿岸，除了有著名的嚴島神社、廣島和平紀念公園等景點，在廿日市、大崎上島町、福山市等沿海縣市的溫泉旅館，能享受海天一線無邊際溫泉池，在泡湯時彷彿漂浮在海洋中，還有許多歷史人文與自然美景值得探索。

▲徵選上的廣島特派員會獲得委任狀和專屬名片。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

今年徵廣島特派員活動只要到指定網站完成填寫報名表、上傳照片和其他指定步驟，就能完成報名。此次活動預計將選出2名特派員和3位潛力新星，獲選特派員的民眾不僅能獲得免費暢遊廣島四天三夜的旅遊獎勵，且一人得獎兩人同行，並頒贈HIT廣島觀光大使任命狀及專屬名片一盒，需在今年12月20日前出發；潛力新星則能獲得精美好禮。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）