南港「舊市凹逗二手市集」僅2天！爽逛50攤　6講座、復古趴全免費

▲「舊市凹逗」將於8月31日至9月1日在南港「瓶蓋工廠台北製造所」舉辦。（圖／主辦方提供）



記者彭懷玉／台北報導

Outdoor咖快筆記！全台最大戶外裝備二手市集「舊市凹逗」將於8月31日至9月1日在南港「瓶蓋工廠台北製造所」舉辦。今年活動囊括露營、衝浪、登山等6大主題，集結近50家品牌攤位，期間規劃了6場免費講座，即日起開放ACCUPASS索票。

▲第三屆「舊市凹逗」同樣在南港瓶蓋工廠舉辦。（資料照／記者彭懷玉攝）



第三屆「舊市凹逗」於8月31日至9月1日為期兩天登場，有近50家業者及個人攤主參與，攤位亮點包含台灣露營知名品牌Outthere好野同樂會、Camping Ace 野樂、Pomoly Taiwan；永續戶外品牌COOCEAN、MuiiSwim、RE.PACK 野跡可循、Cultu-re；知名潛水品牌idiverX 海怪野行、Watercross 水越戶外、海人選品；永續響應夥伴Greenpeace 綠色和平基金會、五福旅遊等，各業者於市集現場提供二手品優惠折扣、瑕疵品或展示品出清。

▲集結露營、登山健行、衝浪、潛水、街頭滑板、綠色旅遊6大戶外領域，邀民眾前往交流挖寶。（圖／主辦方提供）



今年涵蓋「露營」、「登山健行」、「衝浪」、「潛水」、「街頭滑板」及「綠色旅遊」6大戶外領域業者響應，期間規劃6場「凹逗分享會」及4場「動靜態體驗課程」，講師包含知名登山家詹喬愉（三條魚）將分享主題「攀向沒有頂點的山」、SoMo Club談「輕巧永續的電動滑板車」、魯地圖分享「登山不迷路-離線地圖App介紹與自救」、千里步道暢談「手作步道做什麼」、iSKI「日本滑雪新手攻略」以及海湧工作室「從凹逗開始的ㄐㄧㄢˇ廢生活」等。

▲知名登山家詹喬愉（三條魚）將分享「攀向沒有頂點的山」。（圖／主辦方提供）



此外，為匯聚南港區之街頭能量，本次舊市凹逗特與滑板品牌「Tiger Surf Shop」合作「Surfskate 90’s懷舊派對」，現場除了衝浪滑板挑戰賽外，更有90年代復古猜歌DJ派對，邀請板友穿上90年代風格的裝扮，帶上滑板來一邊聽歌、一邊滑行。同時，今年舊市凹逗跨界與「小山丘市集」一同舉辦「野餐市集」，為鼓勵民眾自行攜帶環保餐具，凡於大會服務台出示環保餐具，即可免費獲得可樂娜啤酒一瓶，數量有限、贈完為止。

▲致力於友善海洋的海湧工作室於舊市凹逗分享「從凹逗開始的ㄐㄧㄢˇ廢生活」。（圖／主辦方提供）



另外，圓山花博的MAJI集食行樂本周末也有活動，日本戶外露營品牌VISIONPEAKS帶來TC印地安帳篷，8月24日及8月25日現身音樂庭園，喜歡此品牌的粉絲別錯過。

舊市凹逗 2024

時間：8月31日至9月1日上午11點至下午7點

地點：瓶蓋工廠台北製造所（台北市南港區南港路二段13號）