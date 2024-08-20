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竹子湖逾千坪「金針花滿開」！2家一起賞200元　石蒜花也準備綻放

▲曹家花田香金針花。（圖／曹家花田香提供及翻攝自粉專）

▲曹家花田香金針花預計花期至9月10日。（圖／翻攝自Facebook／曹家花田香）

記者彭懷玉／台北報導

北部人免赴花東，陽明山竹子湖也有2處金針花海，就在曹家花田香和故鄉金針花農園，目前花況已滿開，不只金針，曹家石蒜花也準備綻放，民眾不妨把握時間上山吹天然冷氣，賞花之餘還能享用下午茶、大啖在地野菜。

▲曹家花田香金針花。（圖／曹家花田香提供及翻攝自粉專）

▲亮眼的金針沿著梯田種植，堆疊出一層層花田，放眼望去十分壯觀。（圖／翻攝自Facebook／曹家花田香）

曹家花田香於2019年開始種植金針花，面積約一分地（293坪），今年又再新增一區，亮眼的金針沿著梯田種植，堆疊出一層層花田，放眼望去十分壯觀，旅客可利用高低差取景，拍出滿版金針花的樣貌，魅力不輸前一季的繡球花。

▲曹家花田香金針花。（圖／曹家花田香提供及翻攝自粉專）

▲曹家花田香內的石蒜花也準備盛開。（圖／曹家花田香提供）

曹家花田香闆娘曹瑞芸說，目前金針花已迎來滿開，花期預估可延續到9月10日，除了新增一區種植金針花，石蒜花也準備盛開，花況會隨著氣候變化改變，天氣穩定花況就會延長。

▲竹子湖故鄉金針花農園 。（圖／翻攝自Facebook／竹子湖故鄉金針花農園）

▲竹子湖故鄉金針花農園佔地1400坪農地全是金黃色花海。（圖／翻攝自Facebook／竹子湖故鄉金針花農園）

而故鄉金針花農園是竹子湖種植金針花的始祖，佔地1400坪農地全是金黃色花海，美得令人心曠神怡，闆娘透露「目前開得很漂亮喔！」不過說不準今年的花季會到何時，主要還是取決於天氣狀況。賞完花後，故鄉餐廳還能品嚐土雞、地瓜湯以及各式野菜。

兩家農園今年門票均為150元，曹家可以全額折抵消費（咖啡飲品、甜點等），故鄉則因花園較大，門票能折50元。而今年兩大園區合力推出套票，若兩家一起參觀，只需200元，可以在不同天使用，但不開放折抵消費，網友直呼「又有正當的藉口可以上山了！」

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 竹子湖金針花海 曹家花田香 故鄉金針花農園

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