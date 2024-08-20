獨／門前隱味牛肉麵昆明店試營運中　店裝、菜單價格搶先看

▲門前隱味牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

號稱全台最難預約的「門前隱味牛肉麵」，預計9月開出3家店，2家在西門町，1家在台中，其中進度較快的昆明店已開始試營運，不定時開放熟客預約試菜，單點原味牛肉麵一碗279元，麻辣牛肉麵309元，另有2款套餐組合可選，399元至489元。另提供多款小菜與飲品可加點。

門前隱味牛肉麵原是板橋巷弄內的一家人氣名店，但因為被檢舉違章建築而自主拆除店面，2022年7月起暫停營業，去年9月23日復活，進駐空軍三重一村，吧台座席從5個增加到6個，依舊以一碗牛肉麵作為與客人交流的契機。

▲▼門前隱味西門昆明店用餐座位致敬一蘭拉麵，使用隔板隔開，一格一格就像K書中心。（圖／記者黃士原攝）

▲掃QR-code線上點餐。（圖／記者黃士原攝）

這個夏天，門前隱味一口氣籌備3家分店，分別是位於西門町的昆明店、漢口店，以及台中舊城店，預計9月1日3家同時開幕。其中昆明店進度比較快，目前試營運中，不定時開放熟客預約試菜，店內裝潢維持原本的木質調風格，座位致敬一蘭拉麵，使用隔板隔開，一格一格就像K書中心，廚房人員也是拉開前方竹簾子，送上熱騰騰的牛肉麵。

▲單點原味牛肉麵一碗279元。（圖／記者黃士原攝）

▲夢幻組合套餐台式小菜升級4樣，飲品為夏日檸檬，情人果冰為加購品項。（圖／記者黃士原攝）

菜單部分，牛肉麵有單點、套餐選項，另還有小菜、飲品及伴手禮。單點原味牛肉麵一碗279元，麻辣牛肉麵309元；夢幻組合套餐有牛肉麵、酸菜、台式小菜（3樣）及飲品，原味價格459元、麻辣489元；盛夏組合套餐內容有牛肉麵、酸菜及飲品，原味399元、麻辣429元。

▲牛肉麵單點菜單。（圖／截自店家線上菜單）

▲門前隱味牛肉麵套餐菜單。（圖／截自店家線上菜單）

▲台式小菜組合菜單。（圖／截自店家線上菜單）

▲小菜麻辣鴨血也可單點。（圖／記者黃士原攝）

小菜有豆干、麻辣鴨血、豬皮、春雨（螞蟻上樹）、酸菜牛肚、芋頭丸子（2顆），價格19元起至69元；除了單點之外，還有3式、4式及5式組合，價格分別是99元、159元、199元。

▲牛肉麵裡的牛肉採用牛腱心，燉煮到軟嫩好入口。（圖／記者黃士原攝）

相較於三重空軍一村店用餐採純預約制，新開的3家分店將提供inline訂位、現場候位，以及熟客/外國旅客快速通關3種方式。老闆Archer解釋，線上訂位以2小時為單位，但一般人不會吃這麼久，離下次預約時間的空檔就能安排現場候位的客人用餐。為了照顧及熟客/外國旅客，只要出示熟客券、護照，店員將會以掛號過號的方式，快速安排入座。

Archer也提到，來吃過一次就能獲得熟客券，3家店新開幕初期出示就能享有快速通關，但隨著時間拉長，熟客也會愈來愈多，未來會視情況拉高門檻，例如要吃過5次、10次等等，避免影響到現場候位的客人。

▲「花娘小館」將開設分店，地點落腳南京東路五段。（圖／取自花娘小館臉書）

另外，位於敦化北路的「花娘小館」，是輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳來台必訪愛店，也讓它變成一位難求的人氣餐廳，業者正在籌備第2家店，地點落腳南京東路五段，預計9月開放線上訂位。

黃仁勳每次來台必吃的花娘小館，以川菜為主，但也有上海菜與客家料理，像是水煮牛肉、魚香茄子、五更腸旺、溜肥腸、糖醋里肌、回鍋肉、塔香烘蛋，每道菜價格約在300元上下。其中蒼蠅頭好吃到讓他念念不忘，在得知菜名後，直呼「那麼好吃的菜，卻有那麼可怕的名字。」