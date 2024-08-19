獨／花蓮名店「心地日常」復活　遷址宜蘭羅東改名「心地冰室」

▲花蓮名店「心地日常」復活，遷址宜蘭羅東更名「心地冰室」。（圖／取自心地日常臉書）



記者黃士原／台北報導

花蓮知名老宅冰店「心地日常」，是前港星蔣雅文來台灣開設的小店，原本5月熄燈，不過店家日前宣布，遷址到宜蘭羅東，同時更名為「心地冰室」，即日起開始試營運。

曾是花蓮名店的「心地日常」，2013年底在美崙的日式老平房開店營業，2019年遷店至花蓮市博愛街透天老宅。由於今年4月發生強震，業者表示，修復期將是一場耐力持久戰，但對於即將70歲的父母來說顯然是無法負荷，因此決定先行退場，5月中旬結束營業。

▲桂花蜜酒釀雪花冰。（圖／資料照）

停頓了4個月後，心地日常粉專上周五PO文，除了遷址到宜蘭羅東的林森路，同時更名為「心地冰室」，8月17日起試營運，採用富里糯米手工揉製的白玉湯圓、淋上桂花蜜的招牌「桂花蜜酒釀雪花冰」，老客人又吃得到了。

貼文也提到，「全新的空間、全新的工作動線，蔣爸蔣媽仍在努力適應中，試營運期間若有任何大小錯漏，還請大家多多見諒」。

重新出發消息公告後，馬上吸引眾多粉絲留言，有人說「為了心地去羅東也值得」、「天啊！羨慕宜蘭人」、「還好不遠，有空再去走走」、「太好了～又可以吃到了」、「還吃得到真的太開心了」。

▲永筵小館的滑蛋蝦仁。（圖／捲捲＆土豆拿鐵提供）

另外，高雄必比登推介的雲來坊原本今年3月底熄燈，不過後來第二代重新出發，將餐廳命名為「永筵小館」，地點位於前金區成功一路，空間比以往更加寬敞舒適，已於6月開幕，一樣是提供家常菜色，之前的招牌冰糖元蹄、滑蛋蝦仁也還保留在菜單上，老闆娘也一樣會依照人數與菜色提供建議。