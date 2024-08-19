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嘉義新港必吃8大小吃！嗑媽祖認證豬腳飯、鴨肉羹　還有景點攻略

▲▼板陶窯交趾剪黏工藝園區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲嘉義新港代表景點之一的「板陶窯交趾剪黏工藝園區」，園內有一座貓咪車站。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

到嘉義新港可別只去奉天宮媽祖廟參拜，其實當地還有許多隱藏版美食與景點超值得一訪！嘉義縣文化觀光局就推薦在地必吃8大美食與人文景點，可以大啖臭酸麵、媽祖認證豬腳飯，並走訪全台超有特色的「古宅星巴克」。

▲▼嘉義新港鴨肉羹。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲▼新港鴨肉羹（上圖）和阿燕蒸餃（下圖）。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲▼嘉義新港阿燕蒸餃。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

文觀局指出，新港有許多在地特色小吃，包括有高人氣的生炒鴨肉羹，還有臭酸麵、古早味碗粿、現擀現包的「陳氏姊妹蒸餃」，以及已有10多年歷史的「阿燕豬腳」，因開店時曾詢問過媽祖獲得認可，才有「媽祖認證豬腳飯」之稱，以及超消暑的粉圓冰、粉條冰，都是到當地必吃。

▲▼板陶窯交趾剪黏工藝園區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲板陶窯交趾剪黏工藝園區內有許多交趾陶藝術作品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼嘉義新港麻油雞腿雙囍鍋。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲園內限定的麻油雞腿雙囍鍋。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

新港也以交趾陶藝術聞名，在板頭村內更有一座「板陶窯交趾剪黏工藝園區」，能探索廟宇剪黏和交趾陶工藝，並動手體驗，園內還有一隻白色巨大的貓咪車站，成為必拍打卡點；玩樂之餘，也可以品嚐園區限定的「麻油雞腿雙囍鍋」，以在地透南風胡麻油與麻油薑泥製作，上桌後可體驗親手翻炒，成為在地特色美食。

▲▼嘉義新港頂菜園。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲新港景點之一的頂菜園。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

此外，新港還有許多人文景點，例如融合閩式、日式及洋式老宅建築的縣定古蹟「培桂堂」，連星巴克都選擇進駐，打造全台少見的「老宅星巴克」，成為當地熱門景點；此外，還有全台最迷你的誠品書店、林國治美術館、新港香藝文化園區、頂菜園等，都是必去景點。

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