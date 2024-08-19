ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

吃日本A5和牛300元有找　季樂鐵板燒3號店進駐遠百信義A13

▲季樂和牛鐵板燒。（圖／記者黃士原攝）

▲季樂和牛鐵板燒的A5和牛厚切牛排。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

初魚集團去年新推出的「季樂和牛鐵板燒」，主打平價也能享用到高品質食材，288元就能吃到日本A5和牛，上周五正式進駐遠百信義A13美食街，這也是該品牌在台北市的第2家分店。

季樂和牛鐵板燒是初魚集團去年10月推出的新品牌，全台首店開在台中新光三越，主打平價也能享用到高品質食材。而繼今年3月開幕的天母店，上周五插旗信義區，進駐遠百信義A13，這也是台北市的第2家店。

▲季樂和牛鐵板燒。（圖／記者黃士原攝）

▲套餐裡的時蔬─高麗菜與豆芽菜。（圖／記者黃士原攝）

▲季樂和牛鐵板燒。（圖／記者黃士原攝）

▲4款指定套餐才有的蔥蛋。（圖／記者黃士原攝）

▲季樂和牛鐵板燒。（圖／記者黃士原攝）

▲干貝。（圖／記者黃士原攝）

▲季樂和牛鐵板燒。（圖／記者黃士原攝）

▲鮑魚。（圖／記者黃士原攝）

季樂和牛鐵板燒低消一份套餐，菜單上10款套餐中，價格最便宜是288元的A5和牛漢堡肉，最貴是838元的A5和牛厚切牛排，同時還吃得到干貝與鮑魚。不吃牛也能選擇伊比利豬、桂丁雞腿排及海鮮套餐，價格318至699元。

除了單人套餐，慶祝季樂遠百信義A13店開幕，全台門市同步上市「A5和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」，內容除了日本A5和牛、干貝與鮑魚，每人還能吃到半隻黃金龍蝦，售價1699元，平均每人花費不到千元。

▲季樂和牛鐵板燒。（圖／記者黃士原攝）

▲「A5 和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」中的黃金龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

▲季樂和牛鐵板燒。（圖／記者黃士原攝）

▲底下的吐司可以吸附多餘的油脂。（圖／記者黃士原攝）

▲▼季樂和牛鐵板燒3號店進駐遠百信義A13。（圖／記者黃士原攝）

▲可以留幾塊牛肉與吐司一起吃。（圖／記者黃士原攝）

除了主食、食蔬會由鐵板師傅現做，其他湯品、白飯、飲料及甜點都是自行無限取用，白飯想多吃幾碗都可以，用餐結束還能享用冰淇淋。如果主食吃不過癮，餐廳也提供單點服務，從A5牛排到干貝生蠔都有。

▲▼季樂和牛鐵板燒3號店進駐遠百信義A13。（圖／記者黃士原攝）

▲白飯、飲品可無限取用。（圖／記者黃士原攝）

▲▼季樂和牛鐵板燒3號店進駐遠百信義A13。（圖／記者黃士原攝）

另外，「阪前和牛鐵板燒」是王品集團前年推出的日式高價鐵板燒品牌，主打日澳頂級和牛7吃。繼台北中山北店、台中文心五權西店後，今年下半年開始籌備全台第3家店、也是台北第2家店，地點落腳大安區，開幕時間尚未確定。

▲「阪前和牛鐵板燒」台北第2家店籌備中。（圖／王品提供）

阪前和牛鐵板燒主打日澳雙和牛套餐7吃，主廚使用煎、悶、燒、蒸、炙5種技法來料理，像是日本A5黑毛和牛以高溫乾煎後，再用燻香靜置手法，展現日本和牛特有細緻脂香，澳洲M9和牛名物3品則是以和牛堡、蕎麥冷麵及玉子燒等3種不同料理來呈現。

關鍵字： 美食雲 季樂和牛鐵板燒 遠百信義A13

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

高雄新航線來了！虎航10/27開航日本岡山

高雄新航線來了！虎航10/27開航日本岡山

台南人氣名店「山記魚仔店」熄燈

台南人氣名店「山記魚仔店」熄燈

看海吃窯烤披薩！宜蘭海景咖啡越夜越美

看海吃窯烤披薩！宜蘭海景咖啡越夜越美

藏壽司聯名「吉伊卡哇」　18款超萌扭蛋8／23登場

藏壽司聯名「吉伊卡哇」　18款超萌扭蛋8／23登場

全家開賣越式咖啡！8款越南美食新品一次看

全家開賣越式咖啡！8款越南美食新品一次看

八月堂可頌買1盒送1盒今天11點開搶

八月堂可頌買1盒送1盒今天11點開搶

「RAW」今日中午開放第二波訂位

「RAW」今日中午開放第二波訂位

嘉義新港8大必吃小吃、景點懶人包

嘉義新港8大必吃小吃、景點懶人包

南台灣動漫迷衝了！10大人氣周邊必收

南台灣動漫迷衝了！10大人氣周邊必收

內用免費吃到飽！被牛肉麵耽誤的豆花店

內用免費吃到飽！被牛肉麵耽誤的豆花店

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

小椅上開嗑最接地氣！蘆洲麵線三輪車　

盤點4家飯店粵菜港點吃到飽

賞楓專機！日本鳥取秘境紅葉　吃好住好不人擠人

「北部7夜間活動」時間、亮點一次收

手搖飲3款大杯純茶下殺15元爽喝8天

台南人氣名店「山記魚仔店」熄燈

佳德鳳梨酥今起早上8點開店　中秋節前每天營業13小時

桃園「東眼山森林食堂」8／20開幕

內用免費吃到飽！被牛肉麵耽誤的豆花店

桃園渡假酒店「1泊2食1人1650元起」

熱門行程

最新新聞更多

高雄新航線來了！虎航10/27開航日本岡山

台南人氣名店「山記魚仔店」熄燈

看海吃窯烤披薩！宜蘭海景咖啡越夜越美

藏壽司聯名「吉伊卡哇」　18款超萌扭蛋8／23登場

全家開賣越式咖啡！8款越南美食新品一次看

八月堂可頌買1盒送1盒今天11點開搶

「RAW」今日中午開放第二波訂位

嘉義新港8大必吃小吃、景點懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366