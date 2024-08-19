吃日本A5和牛300元有找　季樂鐵板燒3號店進駐遠百信義A13

▲季樂和牛鐵板燒的A5和牛厚切牛排。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

初魚集團去年新推出的「季樂和牛鐵板燒」，主打平價也能享用到高品質食材，288元就能吃到日本A5和牛，上周五正式進駐遠百信義A13美食街，這也是該品牌在台北市的第2家分店。

季樂和牛鐵板燒是初魚集團去年10月推出的新品牌，全台首店開在台中新光三越，主打平價也能享用到高品質食材。而繼今年3月開幕的天母店，上周五插旗信義區，進駐遠百信義A13，這也是台北市的第2家店。

▲套餐裡的時蔬─高麗菜與豆芽菜。（圖／記者黃士原攝）

▲4款指定套餐才有的蔥蛋。（圖／記者黃士原攝）

▲干貝。（圖／記者黃士原攝）

▲鮑魚。（圖／記者黃士原攝）

季樂和牛鐵板燒低消一份套餐，菜單上10款套餐中，價格最便宜是288元的A5和牛漢堡肉，最貴是838元的A5和牛厚切牛排，同時還吃得到干貝與鮑魚。不吃牛也能選擇伊比利豬、桂丁雞腿排及海鮮套餐，價格318至699元。

除了單人套餐，慶祝季樂遠百信義A13店開幕，全台門市同步上市「A5和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」，內容除了日本A5和牛、干貝與鮑魚，每人還能吃到半隻黃金龍蝦，售價1699元，平均每人花費不到千元。

▲「A5 和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」中的黃金龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

▲底下的吐司可以吸附多餘的油脂。（圖／記者黃士原攝）

▲可以留幾塊牛肉與吐司一起吃。（圖／記者黃士原攝）

除了主食、食蔬會由鐵板師傅現做，其他湯品、白飯、飲料及甜點都是自行無限取用，白飯想多吃幾碗都可以，用餐結束還能享用冰淇淋。如果主食吃不過癮，餐廳也提供單點服務，從A5牛排到干貝生蠔都有。

▲白飯、飲品可無限取用。（圖／記者黃士原攝）

另外，「阪前和牛鐵板燒」是王品集團前年推出的日式高價鐵板燒品牌，主打日澳頂級和牛7吃。繼台北中山北店、台中文心五權西店後，今年下半年開始籌備全台第3家店、也是台北第2家店，地點落腳大安區，開幕時間尚未確定。

▲「阪前和牛鐵板燒」台北第2家店籌備中。（圖／王品提供）

阪前和牛鐵板燒主打日澳雙和牛套餐7吃，主廚使用煎、悶、燒、蒸、炙5種技法來料理，像是日本A5黑毛和牛以高溫乾煎後，再用燻香靜置手法，展現日本和牛特有細緻脂香，澳洲M9和牛名物3品則是以和牛堡、蕎麥冷麵及玉子燒等3種不同料理來呈現。