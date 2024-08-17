米其林官方認證！「台中新入選4餐廳」有小樂沐　菜色亮點一次看

▲以江浙與川味為主的「繡球」口口辛香，每日現做的小菜令人回味。（圖／台中市觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

《台灣米其林指南2024》將在8月20日公布必比登推介名單，接著於8月27日揭曉星級餐廳及完整入選餐廳名單。而台中是僅次台北擁有最多米其林餐廳的城市，對此，台中市觀旅局介紹米其林官方每月「新入選」餐廳，分別是「發愣吃」、「繡球」、「小樂沐」及「裡小樓」，饕客們不妨趁正式公布前先來品嚐。

▲位在西區的「發愣吃」裝潢典雅而溫馨，以椒麻口味為特點，滿足重口味的舌尖享受。（圖／台中市觀旅局提供）



於星級餐廳發布會之前，米其林官方每個月的第二個星期三，會於《米其林指南》網站及 App 上公布每月「新入選」餐廳，6月時，台中有西區的「發愣吃」、「繡球」入列，7月則由「小樂沐」及西屯區的「裡小樓」被發掘及肯定。

台中市觀旅局表示，位在西區的「發愣吃」裝潢典雅而溫馨，以椒麻口味為特點，滿足重口味的舌尖享受，餐點份量充足。以江浙與川味為主的「繡球」口口辛香，每日現做的小菜令人回味，其中，冰糖㸆苦瓜受許多饕客推薦。

▲「小樂沐」法式餐廳主廚採用時令蔬食與香料巧妙結合，開放式廚房讓料理過程全透明，提供饕客視覺上的饗宴。（圖／台中市觀旅局提供）



而「小樂沐」法式餐廳是知名主廚陳嵐舒的新品牌，她採用時令蔬食與香料巧妙結合，開放式廚房讓料理過程全透明，提供饕客視覺上的饗宴。隱藏於西屯區巷弄內的「裡小樓」，吃得到滷肉飯、高粱香腸、鹽焗玉米雞腿等非凡家常菜，搭配親切的服務，4家新入選餐廳值得旅客納入口袋名單。

▲隱藏於西屯區巷弄內的「裡小樓」，吃得到滷肉飯、高粱香腸、鹽焗玉米雞腿等非凡家常菜。（圖／台中市觀旅局提供）



觀旅局長陳美秀表示，今年度台中已有8家米其林新入選餐廳，迄今共計有72家餐廳列入米其林官方網站，是僅次於台北擁有最多米其林餐廳的城市，也讓主廚們獲得榮耀與肯定，相信日後這些新入選餐廳都有潛力進入年度米其林指南當中。