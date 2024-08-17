「台灣鎌倉」在這！新北4處海水浴場特色一次看　鬼門關就去

▲福隆優美的弧型海灘，配上藍天碧海，該海岸線佈滿細軟金黃的海砂，博得「黃金海岸」美譽。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

再過半個月就是鬼門關，想趁夏天尾巴到海邊玩的民眾，新北市觀旅局推薦4處海水浴場，分別為淺水灣、中角灣、白沙灣及福隆海水浴場。其中，萬里白沙灣海水浴場又有「台灣鎌倉」美稱，徜徉在海天一色的美景，度過忘憂的時光。

▲三芝區淺水灣擁有彎月形沙灘的海濱美景，海岸線兼具岩岸與沙灣。（圖／新北市觀旅局提供）



三芝淺水灣

三芝淺水灣擁有亮白沙岸及覆滿綠藻的藻礁地形，彎月形沙灘兼具岩岸與沙灣的特質，海岸不遠處還有一片礁石區，吸引眾多衝浪愛好者前來一展身手。

▲金山中角灣因灣口內凹的沙岸地形，加上四季北風掀起陣陣浪花，是北海岸著名的衝浪天堂。（圖／新北市觀旅局提供）



金山中角灣

金山中角灣因灣口內凹的沙岸地形，加上四季北風掀起陣陣浪花，是北海岸著名的衝浪天堂。其內還有遊客中心、盥洗區和咖啡廳，旅客玩累了能享用輕食、小憩一下。

▲白沙灣貝殼砂質地細緻，該處向來以「沙白水清」聞名。（圖／新北市觀旅局提供）



萬里白沙灣海水浴場

被譽為「台灣鎌倉」的萬里白沙灣海水浴場，以「沙白水清」聞名，可以踏在貝殼沙上，也能參與各式各樣的水上活動。

▲雙溪河在此入海，內河河面寬廣、水流平穩，適合從事風帆、獨木舟、立式划槳等水上活動。（圖／記者彭懷玉攝）



貢寮福隆海水浴場

優美的弧型海灘，配上藍天碧海，該海岸線佈滿細軟金黃的海砂，博得「黃金海岸」美譽，雙溪河在此入海，內河河面寬廣、水流平穩，適合從事風帆、獨木舟、立式划槳等水上活動。同時，福隆國際沙雕藝術季展至10月13日，LINE FRIENDS 熊大、兔兔、莎莉及「minini」、「JOGUMAN」、「DINOTAENG」等多達40座沙雕，能一次拍個過癮。

▲2024福隆國際沙雕藝術季有「minini」、「JOGUMAN」、「DINOTAENG」等多達40座沙雕。（圖／記者彭懷玉攝）



新北市觀旅局表示，上述景點均有聘請專業救生員定點駐守，配有救生艇、水上摩托車等機具及各救生設備隨時待命，不過仍提醒民眾在從事水域遊憩活動前，應隨時留意當地海象及氣象署發布資訊，如遇長浪訊息、臨時強降雨或颱風警報等特殊天候，均應立即上岸，以確保安全。

▲4處景點均有聘請專業救生員定點駐守，配有救生艇、水上摩托車等機具及各救生設備隨時待命。（圖／新北市觀旅局提供）