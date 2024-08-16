新加坡環球影城「小小兵樂園」2025年初開幕！3大亮點快筆記

▲聖淘沙名勝世界新加坡環球影城「小小兵樂園」將於明年第一季誕生。（示意圖／環球度假勝地與娛樂體驗集團提供）

記者彭懷玉／綜合報導

小小兵粉絲尖叫！新加坡環球影城「小小兵樂園」將在2025年第一季見客，照明娛樂公司以《神偷奶爸》和《小小兵2：格魯的崛起》為靈感，打造出三大主題區，可以逛小小兵市集，還能到格魯的街區玩沉浸式遊樂設施，與小小兵一同探險。

▲▼超級萌樂島是《神偷奶爸》中的海濱嘉年華，能體驗豐富遊樂設施和遊戲；首個以小小兵舞會為主題的旋轉木馬。（示意圖／環球度假勝地與娛樂體驗集團提供）

超級萌樂島

超級萌樂島是《神偷奶爸》中的海濱嘉年華，就位於小黃人集市和格魯的街區對面。旅客能在繽紛嘉年華體驗豐富遊樂設施和遊戲，亮點包含搭上「萌樂漩漩渦」在空中旋轉翱翔之際，也能欣賞潟湖的美景；而「小蟲萌萌轉」則是新加坡環球影城首個以小小兵舞會為主題的旋轉木馬；全新餐廳「餓餓小吃攤」為《神偷奶爸》中海濱小吃攤的放大版，還能在小吃亭品嚐到小小兵主題的蕉蕉風味爆米花。

▲「小小兵市集」囊括眾多小小兵系列周邊，其中「甜蜜俘虜」還有一座巨大的糖果球販賣機。（示意圖／環球度假勝地與娛樂體驗集團提供）



小小兵市集

「小小兵市集」囊括眾多小小兵系列周邊，包含服裝、絨毛玩具、飾品、家居用品和糖果等趣味紀念品，除了要看管好荷包外，放眼望去盡是繽紛的店面，其中「甜蜜俘虜」還有一座巨大的糖果球販賣機，以及由可愛小小兵經營的「萌趣商店」，屆時將成人氣打卡點。

▲「格魯的街區」復刻格魯和他的家人在電影住的房子，搬到現實世界相當不可思議。（示意圖／環球度假勝地與娛樂體驗集團提供）



格魯的街區

緊鄰「小小兵市集」的是「格魯的街區」，粉絲們可以探索格魯和他的家人，包含露西、女兒瑪戈、伊迪絲和艾格尼絲，復刻他們在電影住的房子，搬到現實世界相當不可思議。而格魯的實驗室和他忠實的小小兵大軍就位於他們家的地下。



值得一提的是，旅客未來能在這裡體驗風靡全球的「神偷奶爸小小兵鬧翻天」，該項目是沉浸式動感模擬遊樂設施，旅客會進到格魯的超級惡棍實驗室，並體驗變身為小小兵，一起展開最新計劃。

▲新加坡環球影城「小小兵樂園」於2022年起分階段施工，如今宣布預計明年第一季開幕。（資料照／記者彭懷玉攝）



新加坡「小小兵樂園」所在地原先為馬達加斯加區，工程於2022年起分階段施工，業者透露，預計在2025年第一季完工開幕。聖淘沙名勝世界總裁李溪茹表示，很高興能將照明公司的小小兵樂園帶到聖淘沙名勝世界的新加坡環球影城，讓東南亞的影迷沉浸在《神偷奶爸》系列電影的世界。

另外，新加坡旅遊局也推薦2024年新景點，像是位於萬泰野生動物世界內的「飛禽公園」（Bird Paradise），這是亞洲最大的飛禽樂園之一，園區打造10個主題區，包含8個大型戶外鳥舍，共有400多個品種、3500多隻飛禽，讓旅客能了解各式各樣的鳥類；烏節路則有全新「TRIFECTA」，為亞洲首個衝浪、滑雪、滑板三合一的綜合玩樂場域。