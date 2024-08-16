旅展優惠開搶！首爾買1送1、過年玩歐洲折3000　馬里亞納4萬有找

▲九州為日本著名觀賞紅葉勝地。（圖／可樂旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣國際秋季旅展從今（16日）起連續4天在台北世貿登場，可樂旅遊就推出團體優惠，包括韓國買一送一、出國賞楓最低2萬300元起；馬里亞納觀光局也首次參加秋季旅展，並推出行程優惠，從桃園出發經香港轉機到塞班島五日遊行程，每人4萬元有找，前10名到攤位洽詢的訪客，還可以獲得精美好禮。

▲首爾紅葉景觀。

可樂旅遊在此次旅展推出多重優惠，包括「首爾清洲5日」買一送一，旅展最低1萬8900元起；隨著賞楓季節即將到來，搶攻賞楓商機，「九州紅葉大賞5日」每人團費3萬1300元起、「東北奧之秘境5日」最低3萬6300元起。

▲也可搶先卡位明年到歐洲玩。

若預算充足，也可選擇到美加賞楓，業者今年特別規劃前往8大賞楓勝地，世界旅人最嚮往的尼加拉瀑布、白山國家森林公園、千島群島等，「楓紅美加東12日」旅展最低14萬3800元起。若想要事先卡位明年過年假期，此次旅展也有販售一系列歐洲春節行程，早鳥預購每人省3000元。

▲▼想玩海島，不妨到北馬里亞納群島走一趟。（圖／馬里亞納觀光局提供）





看好秋冬海島觀光趨勢，馬里亞納觀光局首度來台參加旅展，並準備多項好禮大放送。首先推出早鳥來店禮，旅展期間每日前10名蒞臨的訪客，可以獲得精美好禮；馬里亞納每天都會提供最新塞班島旅遊優惠折扣及訊息，成交禮則是塞班島免稅店DFS所販售的限定版可愛呼拉玩偶一隻。

▲許多飯店在房內就能看無敵海景。

萬泰旅行社也推出從桃園出發經香港轉機到塞班島五日遊行程，每人4萬元有找。北馬里亞納群島包含了以塞班島、天寧島、羅塔島在內的14個群島，地標則是有綠色珍珠(Managaha Island)之稱的情人島，無論疫情前中後都保留了最乾淨優美，甚至於與天際線融合為一體的舒心風景，塞班島新開幕的皇冠假日度假飯店，以其市中心的位置獲得很高的評價，還有可以俯瞰全島風光的跳傘活動Skydive，更是值得嘗試。

