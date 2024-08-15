圓山「高空賞月燒烤宴」快閃一天！首度邀民歌王子演唱　還能抽獎

▲圓山中秋烤肉趴往年都在花園廣場舉行。（資料照／圓山大飯店提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

圓山飯店中秋烤肉派對又來了！今年僅有一天，選在9月17日中秋節當天登場，且從1樓戶外花園廣場移師到12樓大會廳，還首度邀請施孝榮、王瑞瑜帶來民歌組曲。當天入住天際客房每晚含早餐8,600元起，可在寬敞客房悠閒賞月，度過節慶時光。

▲圓山飯店每年都會舉辦中秋烤肉派對，活動至今已邁入第15周年。



圓山飯店每年都會舉辦中秋烤肉派對，活動至今已邁入第15周年。業者表示，今年首度邀請民歌俠少施孝榮、民歌王子王瑞瑜，在9月17日演唱經典民歌組曲，讓5、6年級生重溫青春回憶。此外，現場請到愛玩樂Funmusic搖滾樂團開唱助陣，當晚加碼送出多項萬元好禮，最大獎是17,950元的圓山天際客房雙人住宿券兩名。

▲烤肉趴可以大啖限量原住民烤全豬。



今年的烤肉宴移至12樓大會廳舉行，可在台北夜景環繞下，一邊品嚐主廚準備的德州煙燻豬肋排、墨西哥雞肉串、美式碳烤松葉蟹、噶瑪蘭烤香腸等燒烤料理，以及限量原住民烤全豬、熱菜區、甜點區及酒水暢飲區，每位成人2,180元起、兒童1,080元起，房客加購免收一成服務費。

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▲天際客房住一晚、含松鶴餐廳2客早餐8,600元起。



同時，圓山也祭出中秋假期住房專案，天際客房住一晚、含松鶴餐廳2客早餐8,600元起，在寬敞客房以優雅姿態賞月，隔日還能結伴以優惠價加購東、西密道導覽文化之旅，感受歷史痕跡，住宿期間，皆能使用奧林匹克標準戶外泳池、健身房等設施，體驗圓山尊榮會員的專屬禮遇。

另外，北投亞太飯店以「月光森林」為主題，姓名中含「中」、「秋」、「節」、「月」、「光」、「森」、「林」其中1字，於入住時出示證件，房價即可折抵815元；對中2字，加贈亞太溫泉牛肉麵 1 客；對中3字，加贈晚餐套餐1客。比方來說，若叫林秋月，房價就能折815元外加免費晚餐，以上專案自9月1日至9月30日開跑，每房限一名住客領取優惠。