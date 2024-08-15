消費集點抽漢來日月行館住宿券　島語自助餐周年慶活動10月登場

▲島語自助餐「狂饗周年慶」10月登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

開幕以來就是一位難求的「島語自助餐廳」推出「狂饗周年慶」，只要來美食APP會員在10月1日至10月31日消費集點，就有機會抽中台北／高雄漢來大飯店，以及預計第3季落成的漢來日月行館的住宿招待券。

島語自助餐廳是漢來美食去年10月推出的新品牌，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒。

▲島語自助餐廳主打「一餐檯、一Fine Dining」概念。（圖／記者黃士原攝）

開幕即將屆滿1年的島語推出「狂饗周年慶」，只要是來美食APP會員，10月1日至10月31日來店消費集點，就可獲得一次抽獎機會，頭獎是預計第3季落成的日月潭「漢來日月行館一泊二食招待券」，二獎是「台北/高雄漢來大飯店平日住宿券」（共20名）。

▲「漢來日月行館」將在今年第3季開幕。圖為3D模擬。（圖／漢來飯店事業群提供）

斥資近15億元重新打造的漢來日月行館，將在今年第3季開幕，坐落於涵碧半島的隱密湖畔，由全球知名LWMA李瑋珉設計師操刀，將原本的蔣公行館，全面改造成地上12層、地下3層的飯店，空間中融入日月潭的天光、湖水、山景與森林元素，讓旅客如同置身日月山水間，重新定義頂級奢華的度假體驗。

▲台北士林萬麗酒店士林廚房8月底前，每周三、周四可享鱈場蟹吃到飽。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

另外，台北士林萬麗酒店迎來6周年慶，Buffet餐廳「士林廚房」8月底前特別祭出鱈場蟹、高級和牛無限量供應，周一、周二為高級和牛吃到飽，而周三、周四則是鱈場蟹無限享用。中餐廳萬麗軒也推出招牌窯烤片皮鴨一吃900元（+10%）優惠。