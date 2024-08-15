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萊恩、桃子罐超Q！Kakao Friends聯名手搖杯來了　4大周邊快看

▲▼「Mr.Wish x Kakao Friends」最新聯名開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲「Mr.Wish x Kakao Friends」最新聯名開跑了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

可愛爆擊！鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」找來韓國超人氣IP「Kakao Friends」合作，推出一系列聯名飲品、造型罐、造型蓋等，還有鐵粉必打卡的限定杯身、杯膜，通通療癒到不行，加碼4款周邊小物，即日起於全門市限量開賣，售完為止。

▲▼「Mr.Wish x Kakao Friends」最新聯名開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲超可愛萊恩、桃子造型罐只有購買聯名飲品才可獲得。

「Mr.Wish x Kakao Friends」聯名了，首推2款全新飲品，其中「桃氣啵啵」是選用蜜桃冰沙搭配蜜桃果丁、脆口晶球啵啵，並以桃子造型罐盛裝；「芒果奶露」則是芒果果肉結合特製厚奶冰沙，再放進咕溜西米露增添口感，芒果口味使用萊恩造型罐搭配，售價皆為95元，2款造型罐一共有10種杯身搭配5款造型蓋，通通看得到萊恩、桃子的身影。

▲▼「Mr.Wish x Kakao Friends」最新聯名開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲Kakao Friends聯名手搖紙杯一共有10款造型。

▲▼「Mr.Wish x Kakao Friends」最新聯名開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲隨行瓶推出8款造型，看得到Kakao Friends8人氣角色的可愛模樣。

門市飲料杯也換上全新Kakao Friends聯名紙杯，一共10款式，集結9人氣角色包括萊恩、桃子、FRODO、NEO、TUBE、MUZI、JAY-G、Con、Choonsik，不僅有個別角色專屬飲料杯，還有大集合款式，搭配限定杯膜，超級療癒；隨行瓶也以8角色萌樣換上全新聯名包裝，即日起於全門市上市。

▲▼「Mr.Wish x Kakao Friends」最新聯名開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼今天還開賣2款聯名周邊。

▲▼「Mr.Wish x Kakao Friends」最新聯名開跑。（圖／記者蕭筠攝）

加碼推出4款加價周邊商品，即日起搶先開賣的有「輕巧保冷袋」，提供「桃子賊笑款」、「春植比心款」、「萊恩紅心款」共3種款式選擇，保冷袋輕盈好攜帶，內層有保溫防水層，可做到輕度防水與保溫，加價購39元；還有「淘氣文件夾」，一次就能獲得萊恩海藍款、桃子粉柔款共2款，加價購49元，以上周邊數量有限、售完為止。

▲▼「Mr.Wish x Kakao Friends」最新聯名開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼8月30日再開賣冷飲隨行杯、帆布包周邊。

▲▼「Mr.Wish x Kakao Friends」最新聯名開跑。（圖／記者蕭筠攝）

8月30日起Kakao Friends周邊小物再推「冷飲隨行杯」，超萌雙面角色圖案，一次收集桃子、萊恩的可愛模樣，只用Tritan材質、容量為700ml，限裝冷飲，加價購199元。

「萌萌帆布包」有「黃色春植陽光款」、「藍色萊恩&春植藍夜款」2款選擇，且分別附上春植搖呼拉圈的咖啡色皮革卡套、萊恩舞動的卡其色皮革卡套，萌度再升級，加價購239元，數量有限、售完為止。

▲▼迷客夏推出全新「手作麻糬仙草奶露」。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏推出甜品「手作麻糬仙草奶露」。（圖／迷客夏提供）

另外，迷客夏近日則推出罪惡甜品「手作麻糬仙草奶露」，把仙草凍、脆啵啵球、黃金Q角、綠茶凍全部裝進碗裡，還吃得到全新軟Q鮮奶麻糬，5種配料一次滿足，並提供香醇綠光鮮奶奶露、帶有濃郁米香的玄米抹茶奶露共2種醬料選擇，每碗售價皆為75元。

手作麻糬仙草奶露即日起於台南地區10間迷客夏門市限定販售，包括東安店、華平店、小北店、北安店、新興店、仁和店、市醫店、崇明店、南門店及安和店，售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mr.Wish Kakao Friends 迷客夏

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