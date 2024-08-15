八里城市沙雕8／17開展！3.6米火箭、飛碟降落　17座免費拍KUSO照

▲「2024八里城市沙雕展」於8月17日開展。（圖／高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

在八里「夢幻情緣」光雕揭幕後，「2024八里城市沙雕展」緊接著於8月17日開展，今（15日）新北市高灘處公布3大展區、17座沙雕亮點。其中，沙雕師以星球、火箭、外星人及飛碟營造出神秘的宇宙元素，最高的入口意象為「火箭升空」，達3.6公尺，光雕、沙雕展期皆至10月13日。

▲貓咪等可愛萌寵也搭上星際列車。

2024八里城市沙雕展主題為「宇你相遇」，3大展區分別命名為「宇宙冒險、星際之旅、宇宙不思議」，於八里左岸公園打造17座沙雕，藝術家巧手形塑出星球、火箭、外星人和飛碟，用KUSO方式，讓民眾拍出宛如置身外太空的奇幻意境。

▲▼入口意象為「火箭升空」，達3.6公尺，運用錯位方式，宛如搭乘火箭遨遊天際；復活島的摩艾像其實是它的自畫像。

此外，展期間每晚7-10點會亮起光影裝置，讓民眾可以近距離與作品互動，8月24日起每周六推出「小小沙雕師」免費體驗活動，將於8月19日在FB新北水漾開放報名。而「夢幻情緣」光雕也已於10日開跑，一共有6座主題光雕，點亮八里左岸公園，包含黃金稻穗燈、手比愛心的光雕廊道都是必拍場景，2大展覽皆至10月13日，民眾可以一起捕捉。

▲▼尼斯湖水怪的祕密；神秘UFO現蹤八里左岸。



高灘處處長張修銘補充，在賞沙雕、光雕前，也可從獅子頭山水匯集廣場往北，沿途有新打造的海世界觀景平台、龍形渡船頭、米倉無限公園等休閒去處，不妨趁著假日，騎乘腳踏車一覽淡水河美景，感受八里水岸的獨特情調。

▲▼「熊讚」首座6公尺高氣偶同框台北101。（圖／觀傳局提供）



另外，北市觀傳局打造首座6公尺高「熊讚絨毛氣偶」，於台北市政府東南廣場亮相，將一路展至9月15日，夜晚6點30分至10點還有燈光展演。為歡慶熊讚生日。8月17日將在台北市政府舉辦熊讚生日派對，當天有知名Live Podcast、「馬戲之門」藝術團隊等精彩表演。

2024八里城市沙雕展

展期：8月17日至10月13日

交通資訊

1.大眾運輸：搭乘捷運淡水線至關渡站，並轉乘紅13公車，於左岸公園站下車即抵達。

2.自行前往：導航搜尋「八里左岸公園」。