八里城市沙雕8／17開跑！尼斯湖水怪17座沙雕免費看　夜間會點燈

▲沙雕師們已進駐現場創作，「2024八里城市沙雕展」將於8月17日展至10月13日。（圖／高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

不只福隆，「2024八里城市沙雕展」將於8月17日開跑，一路展至10月13日，今年共規劃出3大展區、17座沙雕，圍繞在宇宙冒險故事，夜間以燈光營造出星際旅行氛圍，引領民眾踏入宇宙中夢幻世界。

▲「尼斯湖水怪」主雕由沙雕師仔細雕琢此神秘湖中生物。



繼去年神話主題掀起風潮後，「八里城市沙雕展」邁入第7個年頭，今年以「宇你相遇」構思沙雕作品，目前沙雕師們已進駐現場創作，主雕「尼斯湖水怪」、「神秘遭遇」已可見大致雛形，還有貓咪、狗狗一起踏上星際之旅，增添童趣風格，17座沙雕比去年再多一座。

▲入口意象「宇你相遇」邀旅客一同探索宇宙主題。



高灘處指出，本次沙雕從主題溝通、圖面設計到現場製作，皆來自日本和台灣等9位頂尖沙雕師共同參與，戶外藝術家頂著烈日或雨淋，在八里左岸公園堆沙、繪畫、雕刻，揮灑出滿滿的沙雕藝術，就為了呈現別於以往的手法。

▲貓咪等可愛萌寵也入搭上星際列車。



高灘處表示，今年特別在展期的每周六推出「小小沙雕師」沙雕體驗活動，上午2場、下午6場，每場次以15人為限，共64場次，由專業沙雕師帶大家一起製作專屬自己的沙雕作品，有興趣的民眾可至「新北水漾」粉絲專頁了解最新消息。

▲吐著舌頭的「星際之旅狗狗星球」即將完工。



另外，2024福隆國際沙雕藝術季同樣展到10月13日為止，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，共展出45件作品，其中包含1座主雕、38座主題沙雕、4座品牌沙雕以及1座祈福沙雕。

2024八里城市沙雕展

展期：8月17日至10月13日

交通方式：

1.大眾運輸：搭乘捷運淡水線至關渡站，並轉乘紅13公車，於左岸公園站下車即抵達。

2.自行前往：導航搜尋「八里左岸公園」。