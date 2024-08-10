八里光雕展8／10點燈！「黃金稻穗海」6場景免費拍　位置圖一次看

▲「2024八里左岸光雕展」以「夢幻情緣」打造情人光雕，10日晚正式點燈。（圖／高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

七夕夜間景點加一！「2024八里左岸光雕展」今（10日）晚正式點燈，5大裝置以「幸福」為主題，包含黃金稻穗燈海、穹頂涼亭、純白光雕馬車、禮物盒等，讓整座水岸婚紗廣場洋溢浪漫氣氛。再過一周，還能連同主題沙雕展一起逛。

▲「啾咪戀綻」高達3公尺，比愛心的手連結成一條光雕廊道。



「2024八里左岸光雕展」每年都會在七夕期間點燈，今年以「幸福」為主題打造，除八里渡船頭至婚紗廣場間沿線有戀愛星光廊帶外，廣場上另設有6座主題光雕，其中5座以愛情為主題，另1座神秘的光雕將配合「2024八里城市沙雕展」主題登場。

▲「愛心盒」是由黃色愛心和紅色緞帶結合而成的禮物盒，象徵月老的紅線化作堅固的緞帶，將彼此的愛情綁住，並收入心盒中。



5座愛情主題光雕中，「愛心盒」是由黃色愛心和紅色緞帶結合而成的禮物盒，象徵月老的紅線化作堅固的緞帶，將彼此的愛情綁住，並收入心盒中。而「馭星之戀」大片黃金稻穗燈海最亮眼，高灘處表示約60坪大，中央以動態的蝴蝶和蜻蜓、純白光雕馬車及白天鵝點綴。

▲「馭星之戀」大片黃金稻穗燈海最亮眼，高灘處表示約60坪大，中央以動態的蝴蝶和蜻蜓、純白光雕馬車及白天鵝點綴。



▲八里渡船頭至婚紗廣場間沿線有戀愛星光廊帶。



「啾咪戀綻」高達3公尺，比愛心的手連結成一條光雕廊道，另外還有「東方明珠」、「海洋之心」等，浪漫場景帶大家一一感受甜蜜的滋味。

高灘處說明，八里左岸七夕情人節光雕展自今（10日）展至10月13日，每日亮燈時間為晚上7點至10點。此外，8月17日起於八里左岸另有「宇你相遇」主題沙雕展，總共規劃3大展區、17座沙雕，同樣以夜間燈光營造星際旅行的氛圍，帶民眾走入宇宙中的奇幻世界。

▲「2024八里左岸光雕展」位置圖。



2024八里左岸夢幻情緣光雕展

展期：8月10日至10月13日晚上7點至10點

地點：水岸婚紗廣場