午餐可以吃到下午4點　朵頤8／31熄燈前延長營業時間

▲朵頤8/31熄燈前延長營業時間，午餐可以吃到下午4點。（圖／饗賓集團提供）

記者黃士原／台北報導

「朵頤餐廳Doricious」被網友稱作「新莊最好吃的西餐廳」，因租約到期，8月30日是最後營業日，消息曝光後，吸引不少新舊客人把握最後營業時間前往用餐，目前周末訂位已全滿，回饋熱情的顧客，朵頤至8月底延長營業時間，午餐11:30至16:00、晚餐17:30至21:30。

▲極饗焗烤龍蝦。（圖／饗賓集團提供）

2022年9月於新北市新莊開幕的「朵頤餐廳Doricious」，是饗賓集團首度跨足西式精饌排餐的品牌，只要點用主餐就享有自助吧吃到飽，包含季節沙拉、開胃涼菜、熱配菜、經典炸物、主廚主食、經典湯品與甜點飲品等類別，吃得到黑松露燉飯、焗烤起司醬通心粉、酥皮巧達濃湯、法式蕈菇濃湯、日式唐揚雞、黑松露炸薯條等料理。不過，因場地租約到期，8月30日是最後營業日，8月31日僅供應早餐給飯店住房客人。

熄燈消息曝光後，吸引眾多客人把握最後營業時間前往用餐，目前周末訂位已全滿，平日午晚餐近8成滿，其中近6成是老顧客，並許願希望朵頤能續留新莊。回饋熱情的顧客，朵頤即日起至8月底延長營業時間，午餐為11:30至16:00、晚餐為17:30至21:30。

▲美國Choice帶骨牛小排（12盎司）。（圖／饗賓集團提供）

▲Semi-buffet開胃涼菜餐檯。（圖／饗賓集團提供）

朵頤6月上旬推新版菜單，9道主餐全部千元有找。深受好評的經典主餐價格698元，包含焗烤檸檬扁鱈、味噌焦糖豬肋排、法式油封鴨腿；798元的精選主餐有美國Choice肋眼牛排、美國Choice炭香翼板牛排、奶油香蒜蝦佐煎干貝等品項可選擇；至於898元極饗主餐，則有重達12盎司的美國Choice帶骨牛小排、彈牙鮮甜的極饗焗烤龍蝦、搭配主廚特製波特酒醬的慢熟法式羊排。

▲台北六福萬怡酒店敘日餐廳8月底再推優惠。（圖／六福提供）

抓緊倒數的暑假商機，坐落於南港車站四鐵共構的敘日全日餐廳，推出「暑末FUN肆吃」優惠，即日起至8月30日平日午餐，出示台北六福萬怡酒店官方IG帳號追蹤畫面與指定貼文按愛心，成人優惠999元（約72折）、兒童555元（約81折），就能享受北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽。