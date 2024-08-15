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壽司郎生鮭魚特價「每貫20元」　点爭鮮4款壽司明起降10元

▲壽司郎「生鮭魚2+1貫」。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎「生鮭魚2+1貫」特價60元。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

鮭魚控來搶便宜！壽司郎今（15）日推出巴黎奧運優惠「榮耀而鮭」，連2天「生鮭魚2+1貫」60元，等於每貫只要20元；而MAGiC TOUCH点爭鮮「8月回鮭～倒暑中！」第二波優惠明天登場，4款壽司商品直接降價10元。

慶祝中華隊這次在巴黎奧運拿下好成績，台灣壽司郎今日推出「榮耀而鮭」活動，8月15日至8月16日，「生鮭魚2+1貫」限時優惠60元，等於一貫鮭魚20元。每天每間店鋪限量600盤，數量有限、售完為止，鮭魚控要把握時間。

▲点爭鮮鮭魚肚特價30元只到今天。（圖／記者黃士原攝）

另外，MAGiC TOUCH点爭鮮「8月回鮭～倒暑中！」首波優惠今天是最後一天，4款壽司商品便宜10元，分別是鮭魚肚、鮭魚親子手卷、和風洋蔥燻鮭、泰式章魚。而第二波優惠明天登場，鮭魚生魚片、蒲燒鰻、羅勒燻鮭魚肚、鮮魚味噌湯也是直接降價10元。

▲爭鮮大胃王新玩法，3人組隊挑戰30分完食盤數。（圖／爭鮮提供）

此外，爭鮮 3vs3 壽司疊疊樂爭霸戰活動即日起開跑（至9/5），周一至周四14:00至17:00於指定門市內用，3人共同組隊參加，限時30分鐘內挑戰完食最多盤數；滿60盤的隊伍可獲得300元抵用券，如果是單店單日最高盤數，可再獲得1200元抵用券。活動結束後，爭鮮會統計8月12日至9月5日全台最高盤數之隊伍，前3名依序可獲得獎金6萬、3萬、1萬元。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 鮭魚 壽司郎 MAGiC TOUCH

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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