宜蘭首店！丸亀製麵插旗新月廣場　預計11月開幕

▲宜蘭人終於等到了！登台11年的丸亀製麵，目前正在籌備新月廣場店。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

宜蘭人終於等到了！登台11年的丸亀製麵，目前正在籌備新月廣場店，預計11月開幕。另外，丸亀製麵最近攜手人氣插畫角色奧樂雞OLOGY，推出一系列萌感十足的聯名周邊商品，消費集點就能加價換購，從貼紙到帆布袋都有。

2013年登台的丸亀製麵，是一家日本烏龍麵連鎖店，除了每日現做的烏龍麵條，煮麵過程也在消費者面前呈現，74元起就能吃到一碗熱騰騰的烏龍麵。經過11年後，宜蘭人終於等到了，丸亀製麵正在籌備新月廣場店，預計11月開幕，以後想吃不用跑到基隆或雙北了。

▲丸亀製麵最近攜手人氣插畫角色奧樂雞OLOGY，推出一系列萌感十足的聯名周邊商品。（圖／丸亀製麵提供）

丸亀製麵近期攜手人氣插畫角色奧樂雞OLOGY，推出一系列萌感十足的聯名周邊商品，體型圓胖又呆萌的奧樂雞，搭配路人雞、丸亀製麵經典釜揚烏龍麵及炸蝦等，即日起至11月30日加入丸亀製麵LINE好友，在全台門市消費滿100元即可獲得1點，1點+25元換購貼紙，2點+119元換購擦手巾，4點+149元換購帆布袋。

▲「吉豚屋」與「魔物獵人」聯名的MH20th人氣盲袋吊飾。（圖／吉豚屋提供）

豬排專賣店「吉豚屋」則是與人氣遊戲「魔物獵人」聯名合作，7月27日到8月23日，推出MH20th限定活力餐，餐點內容除了腰內豬排丼、特調飲品5選1，另包含魔物獵人20周年限定Q版插卡、精選武器杯墊（首波7款隨機贈送），以及人氣魔物盲袋吊飾，組合價429元。

另外，活動期間選購任一款主餐，就能以149元加購MH20th人氣盲袋吊飾，共有雌火龍、火龍、迅龍、轟龍、碎龍以及雷狼龍6款人氣魔物圖騰，集滿6片吊飾還可拼成方塊組合；選購任一主餐加點特調飲（49元）送武器杯墊1個，共有大劍、大錘、斬擊斧、狩獵笛、雙劍、太刀及充能斧等7款。