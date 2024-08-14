王品台菜「丰禾」8／17插旗台中公益商圈　開幕首2天用餐85折

▲王品台菜「丰禾」搶進台中公益商圈。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下「丰禾 台味風格料理」搶進台中公益商圈，全台第4家店8月17日開幕，首兩日還祭出用餐達指定條件，就能享有全單85折優惠。而8月19日至8月30日平日時段，點用套餐77折起。

▲王品「丰禾」台中公益店8月17日開幕。（圖／王品提供）

丰禾是王品集團旗下台菜品牌，鎖定30-40歲小資族、上班族，擴大年輕客群聚餐市場。王品表示，今年搶進台中美食一級戰區公益路，打造第四家門店「台中公益店」，8月17日開幕，擁有兩層樓面積約百坪、共163個客席，並有3個包廂，適合家庭聚會、朋友餐敘，也是目前品牌中最大的店型。

▲丰禾兩人套餐。（圖／王品提供）

除了開新店，丰禾也推出13道年度新菜，囊括鮮、香、酸、甜多元味型，主打招牌金讚客家酸湯魚，湯底以大骨高湯、嚴選客家酸菜熬煮，喝來濃厚順口、湯酸味美。醬香丰味酥豬腳則是將豬腳高溫酥炸添酥脆感，起鍋後淋上特調醬汁，入口香麻堆疊。網美必點的火龍果蒜香豬血糕，將蒜酥撒上豬血糕提味，佐特調天然火龍果醬。

▲新菜「醬香丰禾酥豬腳」。（圖／王品提供）

慶祝開幕，台中公益店也推出四重優惠，第一重：8月17日、18日內用含套餐，就享全單85折優惠；第二重：8月17日丰味棉花糖免費發放；第三重：8月19日至8月30日的平日時段，內用套餐77折起；第四重：8月17日起來店內用並於IG限動打卡分享，即送乖乖聯名口味1包，限量700份。

▲緯豆集團全新自有品牌「炒湘湘」以現代新潮風格重新詮釋經典湖南菜系。（圖／緯豆集團提供）

除了代理的「點點心」、「忠青商行」，藝人阿緯（劉峻緯）旗下緯豆集團近期首度推出自有品牌「炒湘湘」，以湘菜與現有的餐飲市場做出區隔，搶攻台灣人愛吃辣的市場。

炒湘湘明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」主打新鮮現點現炒，提供3部位牛肉供消費者依預算和口感來選擇，「嚴選極上鮮牛肉」選用口感紮實的牛肩胛部位；擁有完美油花的「日本A5和牛前胸」，肉質柔軟鮮甜；喜歡爽脆彈牙的牛肉風味，可點帶筋帶勁的「日本F1前胸上蓋」，口感層次豐富，具有嚼勁。

▲炒湘湘「辣椒鮑魚小炒」。（圖／緯豆集團提供）

除了爆炒鮮牛肉，炒湘湘也有多款道地湖南的開胃菜、小炒菜、熱燜香鍋、湯品與甜品，餐廳推薦「擂雙椒茄子皮蛋」，將羊角椒、青辣椒表面燒成微焦，加入皮蛋、削皮茄子和特製醬料搗勻，口感爛而不泥；「辣椒鮑魚小炒肉」以五花肉與二層肉加上糯米椒翻炒入味，並搭配鮑魚與兔耳菌提升鮮美風味，還可將整碗白飯直接倒入鍋中，再使用隨餐附上的小鍋鏟快速拌炒，吸附醬汁的白飯配上鮮辣小炒肉更涮嘴。