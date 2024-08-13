日本擬改免稅制度！未來到機場才能退稅　防轉賣賺價差

▲日本政府擬變更免稅手續制度。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本政府近期積極討論更改外國旅客免稅手續辦理方式，根據最新出爐的計畫指出，日本當局擬讓旅客先以含稅價格結帳，在機場經過海關核實購買紀錄與出境攜帶物品後，再退還消費稅。

▲根據現行日本免稅制度規定，如以免稅價格結帳，會以指定免稅袋包裝，旅客需離境後才可以拆除使用。（圖／記者蔡玟君攝）

根據日本媒體報導，訪日外國客逐年增高，尤其在疫後回升極快，但也衍伸出亂象。日本現行免稅規定是，海外旅客在可享有免稅優待的商店購買含稅金額超過5400日圓以上，即可直接以免稅價格結帳，消耗品（如電池、零食、藥妝等）會用專門免稅購物袋包裝，並需離境後才能拆開使用。

但據日本政府隨機抽查發現，許多不肖人士利用可免稅優勢，未依照規定將商品帶離境，反而是直接轉賣，藉此賺取高額利潤。當局曾隨機抽查免稅消費金額1億日圓以上的57名旅客，其中只有一位將免稅品帶出境，而即使要求其他旅客補繳消費稅，也有超過50人沒繳完就出境，導致累計滯納稅額超過18億日圓。

▲為了避免旅客將免稅品轉賣，現在日本政府擬改為所有商品都需先以含稅價格結帳。上圖為有提供免稅服務的便利商店。（圖／記者蔡玟君攝）

為防止此情況，日本政府計畫更改免稅辦理手續。根據最新計畫指出，未來日本政府擬改為海外旅客購物時，結帳需以含稅價格結帳，店舖會將購物紀錄上傳系統，抵達機場後，旅客須先向機場海關出示護照、經確認購買的免稅物品後，才會退還消費稅。

考量許多旅客會以信用卡或電子貨幣等方式支付，也會以退回信用卡或電子錢包內的方式退消費稅。該項計畫最快在今年底決定何時開始實施。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）