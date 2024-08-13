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先筆記！八月堂「可頌買1送1」只有1天　每門市限量50組

▲▼八月堂。（圖／八月堂提供）

▲八月堂限時1天搶「可頌買1盒送1盒」。（圖／八月堂提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接「817國際可頌節」，有著殿堂級可頌封號的「八月堂」祭出一系列超殺優惠，不僅有指定口味可頌下殺7元吃，還有限時1天「可頌買1盒送1盒」，全門市限量50組，且開放口味任選，送完為止，先筆記再說。

八月堂將於8月19日祭出限時1天「可頌買1送1」優惠，當天上午11時起凡於各門市買可頌1盒，就可免費再吃1盒，限同等商品，以價低者贈，每店限量50組，每人限購1組，數量有限、送完為止；指定商品包括千層蛋塔、可頌、扁可頌、丹麥吐司、脆餅。

8月17日、8月18日則推「7元可頌」，只要於門市任意購買8個可頌，即可用7元加購指定口味可頌1個，指定口味包括蜂巢可頌、奶油海鹽、朱古力、雪花檸檬、香蒜可頌及牛奶糖等，口味依現場庫存為準，每人限參加一次。

8月壽星再加碼至8月31日前在大坪林概念店2樓內用消費，出示證件就送「北海道布丁1份」，結帳則再享85折優惠，提醒每人須點主餐1份，12歲及以下小朋友除外，優惠不得同時使用。

▲▼肯德基原味蛋撻。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基至8月26日前推買原味蛋撻1盒送宇治抹茶白玉蛋撻1顆。（圖／記者蕭筠攝）

甜點控也不能放過肯德基蛋撻限時優惠，即日起至8月26日爽吃「買原味蛋撻1盒送宇治抹茶白玉蛋撻1顆」，宇治抹茶白玉蛋撻是以伊藤久右衛門宇治抹茶製成抹茶慕斯後，結合Q彈白玉麻糬內餡，再撒上抹茶杏仁酥餅點綴，抹茶香氣十足，優惠以餐廳實際供應量為主，售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 八月堂 買1送1 肯德基

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