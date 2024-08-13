慶林郁婷奪金！業者推跟團出國最高折3000　搭海中列車、赴日賞楓

▲下半年日本旅遊亮點之一就是賞楓，東北八甲田山搭乘纜車，可欣賞滿山滿谷壯觀紅葉。（圖／旅天下提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

慶祝台灣拳擊好手林郁婷奪金牌，旅天下聯合國際旅行社（以下簡稱旅天下）即日起至8月23日為止，推出全線指定商品、出發日期，第二人最高折3000元；另外，旅天下投資金門「金牪」餐廳亦祭出9折用餐優惠。

▲韓國人賞楓秘境「長泰山」。

旅天下表示，為慶祝麟洋配、林郁婷雙雙奪金，即日起推出旅遊產品優惠。短線指定商品第二人折1000元，日本東北「花卷八甲田山纜車鐵道賞楓5日」帶旅客搭纜車、鐵道賞楓，入住溫泉飯店，第二人折扣後4萬5900元起；北海道「函館夜景小樽戲雪5日」保證入住4晚溫泉飯店，其中2晚住國際星級飯店，全程無自理餐再加碼螃蟹和牛吃到飽，第二人3萬8888元起。而韓國則有「清州長泰山無購物5日」，走訪韓國賞楓秘境「長泰山」，第二人3萬3900元起。

▲澳洲的巴瑟爾頓海中小火車綿延1.8公里，又有《神隱少女》海中列車美譽。

長線部分，長榮直飛「義大利羅馬米蘭威尼斯12日」，安排高速火車，深入遨遊南北義，凡報名第二人現折3000元，每人團費9萬6900元起；「澳洲伯斯粉紅湖8日」安排搭乘《神隱少女》海中列車，第二人折2000元後團費60,900元起。

同時，慶賀金門囝仔李洋與搭檔王齊麟蟬連羽球男雙世界二連霸，金牪餐廳祭出「金門之光優惠」，即日起至15日，凡至餐廳與李洋簽名海報合照，打卡標註金牪餐廳，即可享雙重優惠，用餐9折外，販賣部購物滿500元送辣牛油、滿1000元再加碼送干貝醬。

▲想到日本玩，把握晚鳥機票優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊電商KKday看好日韓旅遊續旺，推出一系列日韓夏季限定體驗活動與晚鳥優惠，如東京來回機票9999元起、沖繩機票9388元起，以及大邱、首爾機票5888元起。

▲到釜山一定要搭一次天空膠囊列車。（圖／記者蔡玟君攝）

KKday持續推出8、9月晚鳥優惠，以機票為例，東京五天來回機票9999元起、沖繩四日來回機票9388元起、大阪五日來回機票1萬1888元。針對韓國則推出9月13日出發首爾四日來回機票6888元起，8月底出發的大邱、首爾五日機票5888元起，另有釜山8至9月期間出發，五日來回機票7500元起。

▲熱海煙火大會備受旅客喜愛，還能搭船，在船上欣賞。（圖／熱海煙火大會提供）

夏天到日本必看活動就是花火大會，業者除了推出8月底前預訂日本商品享95折優惠外，也推出花火一日遊體驗，如9月8日將舉行的「北海道藝術煙火大會」售價2535元起；9月28日舉辦的「日本茨城大洗海上煙火大會2日遊」，可以欣賞多達1萬5000發的壯麗花火、入住五星飯店，並前往大洗水族館，到那珂湊魚市場品嚐海鮮丼飯，每人售價9960元起。