住礁溪溫泉飯店免費到龜山島看牛奶海、浮潛　再享早餐吃到飽

▲礁溪晶泉丰旅推出2種親近海洋住房專案。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

把握暑假的尾巴，礁溪晶泉丰旅為了讓旅客能親近大海，即日起推出兩種海上活動住房專案，每人每晚3650元起，就能免費出海到龜山島，或在蘇澳豆腐岬體驗浮潛，再送知名品牌髮品體驗組、早餐吃到飽、Happy Hour酒精飲品無限暢飲，官網訂房加購高鐵車票享全台最低78折起優惠。

▲可以到蘇澳豆腐岬體驗浮潛。

▲還送髮品體驗組。



為讓旅人更親近海洋自然生態，礁溪晶泉丰旅即日起至9月28日推出「離島潛旅。覓夏」季節住房專案，入

住就送蘇澳豆腐岬半日遊，可以在專業教練帶領下體驗浮潛、SUP，還可將純淨沙龍髮浴系列品牌「LEBORN旅程體驗組」帶回家，內含淨化洗髮露、保濕潤髮乳、海鹽頭皮淨化霜、賦活重建精華。

▲也可出海到龜山島賞鯨。



此外，10月27日前選擇入住「翱旅蘭洋。龜山島賞鯨趣」專案，則可免費搭船出海前往龜山島，旅客可以選擇賞鯨與環繞龜山島，或是登上龜山島一探究竟，還有專人解說、近看牛奶海。

▲礁溪長榮鳳凰酒店是礁溪的五星酒店之一。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪長榮鳳凰酒店則在今年夏天推出全新「果然夏日瘋」住房專案，平日一泊一食專案每房8000元起，一泊二食專案每房9200元起，若一次連住兩晚（或當日入住二間）再減3000元。入住旅客可享星巴克無限喝，晚餐更吃得到首創的烤鴨全宴吃到飽，房內則可使用LV備品。