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林郁婷奪金牌！迷客夏「買1送1」加碼了　純茶、紅茶拿鐵都有

▲▼迷客夏娜杯紅茶拿鐵新上市，同步推冰糖洛神脆果、柳丁綠茶冰棒。（圖／迷客夏提供）

▲慶林郁婷勇奪金牌，迷客夏加碼優惠一次收。（示意圖／迷客夏提供）

記者蕭筠／台北報導

「台灣拳后」林郁婷於巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽，以「5:0」擊敗波蘭奪金，成功打下中華隊史上女子拳擊首面金牌。為歡慶中華隊第2枚金牌入袋，人氣手搖飲品牌「迷客夏」今（12）日祭出限時1天「2大飲品買1送1」優惠，加碼喝「紅茶拿鐵系列」限量買1送1，各門市售完為止。

迷客夏今日祭出限時1天「2大飲品同品項買1送1（限同冰量糖度）」優惠，優惠品項包括「輕纖蕎麥茶」、「琥珀高峰烏龍茶」，下午2時起至晚上7時限定5小時開跑，每人、每次限購1組，期間如遇優惠飲品售完將依各門市狀況更換其他品項。

門市再加碼前50組人購買「紅茶拿鐵系列（大杯）」也能享「同品項買1送1」優惠，紅茶拿鐵系列有伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵任選，每人限購1組；提醒以上2大優惠限擇一使用，百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用此優惠。

▲▼清原芋圓祭出奪牌優惠。（圖／翻攝清原芋圓臉書粉專）

▲清原芋圓祭出奪牌優惠。（圖／翻攝清原芋圓臉書粉專）

另外，芋頭飲品專賣店「清原芋圓」今（12）日也祭出限時1天「紫金綠豆沙買1送1」優惠，每人限購1組，各門市數量有限、售完為止，高雄湖內店則不適用此優惠。紫金綠豆沙是冰涼綠豆沙搭配紫米的組合，咀嚼口感十足。

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