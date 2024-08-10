北市新旅宿「OOD」亮點一次看！雀客旗下綠建築270度賞樹海、101

▲「OOD by CHECK inn」是雀客國際酒店集團旗下綠建築酒店。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

北市中正區多一間新旅宿！雀客集團旗下全新品牌「OOD by CHECK inn」即日起試營運，坐落於擁有「樟樹海」的杭州南路一段上，73間房中，「OOD行政套房」約16坪大，270度三面採光還可遠眺台北101。

「OOD by CHECK inn雀客旅館台北杭州」是雀客國際酒店集團旗下首間導入ESG的綠建築酒店，獲台灣EEWH綠建築標章認證，鄰近華山1914、中正紀念堂等地標，除了環保設計也彰顯台灣在地人文風情。

▲一進入大廳，迎面而來品牌精選的綠茶、雪松、橡木等香氣，糅入本土特有的台灣杉，呼應綠建築概念。



一進入大廳，迎面而來品牌精選的綠茶、雪松、橡木等香氣，糅入本土特有的台灣杉，呼應綠建築概念。同時，酒店各時段會有專屬音樂風格，清晨以BOSSA NOVA開啟，午間播放城市爵士曲風，check in時段以trendy、hip活力迎賓。到了黃昏時分，則以時尚GALA和Chillout電音展現夜生活的快節奏，晚間10點後以適合小酌的lounge氛圍迎接午夜。

▲OOD行政套房約16坪大，房內遠眺杭州南路樟樹海；OOD行政套房客廳空間。



全館共規劃73間客房，四種房型分別為標準房型、高級房型、豪華房型、OOD行政套房。其中，「OOD行政套房」空間達53平方公尺（約16坪），270度環景、三面採光，客廳可遠眺台北101景致，並配有兩台65吋SAMSUNG電視、Dyson二合一涼風空氣清淨機和吹風機，外加中式茶飲體驗組。

▲高階豪華與行政房型配備Dyson吹風機。



OOD全系列客房均嚴選席夢思床墊、Nespresso膠囊咖啡，備品選用具Green Globe認證的洗沐品牌Verde，就連客房內也不提供一次性備品與瓶裝水，響應低碳旅行。

▲▼還規劃出標準房型、高級房型等四種。



房內迎賓小點有象徵喜氣的米香、來自雲林虎尾的三溫棉花糖，配上黑松沙士，帶來復古在地台味，給予國內外旅客誠心款待。

▲豪華與行政房型專屬，除了有象徵喜氣的米香，更有來自雲林虎尾的三溫棉花糖等。



OOD by CHECK inn早餐提供中式、日式、西式三款主食選擇，搭配小農生機自助沙拉吧，早餐對外販售價380元+10%服務費／人。此外，一樓也推出全新西餐品牌「Rodeo」餐酒館，品嚐得到創意炙燒料理、精釀啤酒，呼應Rodeo為牛仔競技的意涵。

▲OOD by CHECK inn早餐提供中式、日式、西式三款主食選擇，搭配小農生機自助沙拉吧，對外販售價380元+10%。

另外，大稻埕新旅宿「樂爾公寓LORE HOTEL」也於7月開幕，就位在大同區延平北路三段上，離捷運大橋頭站步行一分鐘即達。「樂爾公寓LORE HOTEL」由院院 Yuan Yuan 旅業開發團隊操刀，將老賓館重新打造成概念美學設計旅店，整體配色呈現奶油裸色，給人極高好感度，每房配備AI智能助理小美犀、mini bar收進台味零食、泡麵、小熊軟糖等，提供旅人放鬆所在。

▲LORE Hotel 樂爾公寓就在捷運大橋頭站附近。（圖／翻攝自Facebook／LORE Hotel 樂爾公寓）