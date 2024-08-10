45道料理無限供應！蘇杭365裕隆城店吃到飽活動只到8月底

▲蘇杭365「招牌東坡肉」。（圖／取自蘇杭365上海餐酒館臉書）

記者黃士原／台北報導

喜歡上海菜的饕客注意了！結合傳統上海點心、創新中菜、餐酒館等元素的「蘇杭365」，其裕隆城店近期推出的吃到飽活動只到8月底，東坡肉、乾鍋肥腸、上海烤麩等45道料理無限供應，每人880元，平日每桌再送神仙雞湯。

蘇杭365是蘇杭集團較年輕、摩登的品牌，結合上海菜傳統特色及湘、蜀、台菜等菜系，去掉上海菜重油重糖，同時還能搭配特色調酒。近期裕隆城店再度推出吃到飽活動，45道料理無限供應，有冷盤、海鮮、湯羹、肉品、蔬菜、點心、麵飯7大類，每人880元，須6人成行，周一至周五，每桌再送神仙雞湯。

▲蘇杭365「乾鍋肥腸」。（圖／取自蘇杭365上海餐酒館臉書）

▲蘇杭365「乾煸三樣」。（圖／取自蘇杭365上海餐酒館臉書）

▲蘇杭365裕隆城店吃到飽活動菜單，點圖可放大。（圖／取自蘇杭365上海餐酒館臉書）

45道料理中，必吃招牌東坡肉，選用帶皮豬五花肉，加入紹興酒、醬油、蔥薑及糖調味，以文火燜煮6小時，口感肥嫩鹹香；乾鍋肥腸則是將肥腸以熱鍋煸乾水份，再用香氣十足的花椒、八角、乾辣椒爆香，加入麻辣乾鍋醬翻炒，香氣四溢。

醃篤鮮也是蘇杭非常熱賣的一道菜，由冬筍，鹹肉和鮮豬肉，用文火慢燉熬製，講究原汁原味，湯白汁濃，肉質酥肥，筍清香脆嫩。

▲六福萬怡廣式料理餐廳推吃到飽，46道粵菜及港點皆無限供應。（圖／六福萬怡提供）

另外，坐落四鐵共構南港站的台北六福萬怡酒店，館內的粵亮廣式料理8月30日前，周一至周五午餐時段推出吃到飽活動，主廚挑選46道菜色，包括港式點心、港式甜點、港式糖水、冷盤開胃菜、湯品、經典熱炒、風味主食、時令蔬菜等類別。

▲魚子燒賣皇。（圖／六福萬怡提供）

推薦冷盤涼拌蟲草蜇絲，把傳統的涼拌海蜇皮，加入近期正夯的蟲草花，清爽開胃；熱炒必點的有醬香濃郁的粵亮一品豆腐煲，可搭配臘味叉燒炒飯、豉油皇肉絲炒麵。

港點部分共有17道鹹點、4道甜點、2款糖水，除了招牌魚子燒賣皇、松露鮮蝦炸春捲，還有叉燒蝦仁蒸腸粉、香煎蘿蔔糕、蜜汁叉燒包、豉汁排骨、蠔皇鳳爪、荷香珍珠糯米雞等經典菜色。