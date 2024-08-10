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淡水10分鐘煙火明登場！七夕水舞、無人機秀　交管終極懶人包快收

▲明（11日）淡水漁人碼頭將施放長達10分鐘煙火秀。（圖／翻攝自Facebook／新北漁樂快爆）

▲明（11日）淡水漁人碼頭將施放長達10分鐘煙火秀。（圖／翻攝自Facebook／新北漁樂快爆

記者彭懷玉／台北報導

盛夏與煙花幾乎劃上等號，在今晚北市大稻埕壓軸煙火和基隆七夕煙火後，明（11日）淡水漁人碼頭將施放長達10分鐘煙火秀，在此之前還有10分鐘無人機表演，以下整理出絕佳觀賞點、交管懶人包等各資訊，準備到淡水玩的民眾不妨先行筆記。

▲明（11日）淡水漁人碼頭將施放長達10分鐘煙火秀。（圖／翻攝自Facebook／新北漁樂快爆）

▲明（11日）晚間7點50分以無人機燈光秀揭幕，接著晚間8點「淡海情緣」主題煙火在淡水河上施放。（圖／翻攝自Facebook／新北漁樂快爆）

各10分鐘煙火、無人機燈光秀
「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」已於9日展開，其中首場煙火秀將於明（11日）登場，晚間7點50分以無人機燈光秀揭幕，接著晚間8點整「淡海情緣」主題煙火在淡水河上施放，建議民眾先來卡位。而港區內的木棧道以燈飾點綴，營造出「微光碼頭」的浪漫氛圍。

全方位視角水舞秀
即日起至9月8日每晚7點至9點，一共規劃5場水舞秀，除有高科技「扇形水幕」及「雷射光雕」外，水舞秀擴大至面寬60公尺，並首次使用全新的X型式水舞，打造「全方位視角水舞秀」。

▲明（11日）淡水漁人碼頭將施放長達10分鐘煙火秀。（圖／翻攝自Facebook／新北漁樂快爆）

▲▼每日首場（晚間7點）及末場（晚間9點）加碼燈光雷射秀。（圖／翻攝自Facebook／新北漁樂快爆）

▲明（11日）淡水漁人碼頭將施放長達10分鐘煙火秀。（圖／翻攝自Facebook／新北漁樂快爆）

水舞每30分鐘展演1場，每場5分鐘，每日首場（晚間7點）及末場（晚間9點）加碼燈光雷射秀，將結合情人橋雷射燈光秀一同展出。值得一提的是，七夕限定水舞即日起至8月16日晚間7點至9點間上演，水幕上躍動的愛心光雕，加上播放浪漫歌曲，邀情侶一同沉浸在粉紅泡泡之中。

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火,漁人碼頭煙火,2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂。（圖／記者彭懷玉攝）

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火。（2023資料照／記者彭懷玉攝）

8大觀賞點公開
漁人碼頭木棧道主會場是「煙火第一排」，能感受現場震撼，不過人潮較多需提前卡位，另一旁福容飯店前的觀海廣場及環港步道也可近距離賞煙火。另外，漁人碼頭外的滬尾休閒園區旁油車口木棧道、淡水第一漁港、八里端觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘，雖說較遠，也能欣賞煙火姿態，還能同步收覽淡水河岸景觀，如開車前往八里賞煙火的民眾，可至十三行博物館停車場及八里公博二停車場停放，滿場時請依現場員警、義交指引，至博物館路路邊停車格停放。

▲煙火管制期間(1600-2100)週邊交通圖及煙火秀建議觀賞點。（圖／新北市漁業處提供）

▲▼煙火管制期間（1600-2100）周邊交通圖及煙火秀建議觀賞點。（圖／新北市漁業處提供）

▲煙火管制期間(1600-2100)週邊交通圖及煙火秀建議觀賞點。（圖／新北市漁業處提供）

交通管制
明（11日）下午4點至晚間10點，漁人碼頭周邊將進行交通管制。（1）汽、機車禁止進入中正路2段51巷、漁人碼頭前哨（第一出入口）；（2）腳踏車禁止進入，也不得牽行，漁人碼頭周邊YouBike站（包含漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站及輕軌沙崙站）暫停腳踏車借還車；（3）汽、機車一律從後哨（第二出入口）進出漁人碼頭；（4）紅26公車不駛進港區內，搭公車的民眾屆時可由油車口停車場臨時公車站牌（中正路1段87巷8弄）上、下車，再步行進入漁人碼頭。為避免塞在人車陣中，呼籲民眾搭乘淡海輕軌或捷運等大眾運輸前往。

碼頭停車資訊
漁人碼頭港區內停車場自明（11日）上午10點起採進場一次性收費（小客車90元/次），無30分鐘免費優惠；港區內停車場滿載時，將禁止車輛進入漁人碼頭，並開放港區外圍部分道路（觀海路、中正路2段、濱海路3段）路邊停車（不包含紅線區域），請依現場員警、義交指引至路邊停放。

離場方式
散場時，離場車輛一律由漁人碼頭後哨（第二出入口）出場；行人在前哨（第一出入口）疏散將於中正路2段51巷分3條管制路線，分流搭乘輕軌、步行及搭乘公車3個路線的人行專屬動線，請民眾依現場工作人員指揮分流離場。

另外，8月14日和8月21日在新店碧潭分別燃放300秒的煙火，搭配巨型噴水鯨魚裝置、碧潭吊橋光雕秀相互映襯，增添可看性。新北市觀旅局表示，搭捷運綠線至新店站下車，出站步行即可達碧潭園區，同時，考量安全性，碧潭煙火施放期間及前5分鐘（19:55-20:05），將實施碧潭吊橋通行管制，請民眾避開。

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