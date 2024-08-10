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都在今晚！大稻埕480秒煙火終極懶人包　基隆地標也有七夕煙花

▲2024大稻埕夏日節今登場。（圖／觀傳局提供）

▲2024大稻埕夏日節今進入最後一天，晚間8點將施放480秒「戀曲140」煙火，觀傳局預估人次可達12萬人。（圖／觀傳局提供）

記者彭懷玉／台北報導

七夕情人節出發賞煙火！北市「大稻埕夏日節」晚間8點將施放480秒「戀曲140」煙火，而基隆「KEELUNG 地標」預計9點施放360秒煙火秀，以下整理出北部2大煙火終極版懶人包，供出遊民眾參考。

▲▼大稻埕夏日節活動7月29日起全面恢復，7月31日舞台擴大演出、加碼近3000發煙火。（圖／台北市觀傳局提供）

▲480秒壓軸煙火秀將於今晚8點登場。（圖／觀傳局提供）

大稻埕夏日節480秒「戀曲140」煙火秀
煙火施放內容
「2024大稻埕夏日節」將在今（10日）劃下句點，最終場480秒煙火秀晚間8點登場。觀傳局表示，施放面寬達700公尺以上，更為呼應台北建城140周年，設計「Taipei 140」 飛字煙火，融合多種特殊造型花色煙火，以及大型水上爆破煙火相互共舞。

最終場13組演出卡司
在此之前，舞台表演今日下午3點啟動，由玖壹壹、葛西瓦、芒果醬、Theseus忒修斯、就以斯JOYCE等13組卡司接力演唱。

觀傳局預估人潮
觀傳局透露，「大稻埕夏日節」7月17日首場煙火吸引6.6萬人次，再來7月24日因遇上凱米颱風暫停，合併至7月31日施放，也有逾5萬人次冒雨前來觀賞；再來壓軸場拉長至480秒，觀傳局長王秋冬7月時曾說，去年最後一場次達10萬人參觀，今年因為又有音樂展演拉長時間，可望達12萬人次。

▲迪化污水處理廠附設休閒運動公園。（圖／臺北市政府工務局提供）

▲迪化污水處理廠附設休閒運動公園。（圖／台北市政府工務局提供）

觀賞點推薦
除了距離煙火最近的大稻埕碼頭3號至5號水門之外，北門廣場、迪化運動公園及敦煌景觀平台皆可清楚看見煙火，而北市工務局衛工處也推薦迪化污水處理廠附設休閒運動公園，走到跨堤平台上，可居高臨下一次收進璀燦煙火及淡水河風光。

▲觀傳局說，針對大稻埕最終場煙火8月10日晚間8點施放，今晚6點至10點30分市區道路實施交通管制。（圖／觀傳局提供）

▲觀傳局說，針對大稻埕最終場煙火8月10日晚間8點施放，今晚6點至10點30分市區道路實施交通管制。（圖／觀傳局提供）※點圖放大

交通管制
為配合活動，今晚6點起，大稻埕水門、堤外道路及周邊市區道路會進行交通管制，場域周邊公車路線配合人潮將加密班次，請民眾搭捷運至北門站、大橋頭站或雙連站下車，再步行至會場。

車輛交管
8月10日晚上6點至10點30分，針對市區道路實施通疏導管制，管制範圍自涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街（不含）、西寧北路（不含）以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入。

水門及自行車管制
淡3號至淡5號水門車輛（含機車、自行車）即時起只出不進，下午3點30分起至晚間11點，淡1-6號水門車輛禁止通行（含機車、自行車）。活動場域周邊YouBike2.0（大稻埕碼頭站、大稻埕公園、大同16號廣場、陳天來故居、永樂市場、聯合醫院中興院區及捷運北門站），也自晚間5點起暫停營運。

行人管制
考量觀賞煙火人潮安全，觀傳局提醒，忠孝橋及台北橋的人行道，於今（10日）晚間7點30分至9點管制行人通行（視狀況提前解除管制）；連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也有實施淨空管制措施，請民眾多加留意。

▲基隆地標。（圖／記者徐文彬攝）

▲基隆「KEELUNG 地標」今（10日）晚9點施放360秒煙花。（示意圖／記者徐文彬攝）

「KEELUNG 地標」360秒煙火秀
煙火施放內容
基隆七夕煙火秀今年移師至虎仔山「KEELUNG 地標」，預計今（10日）晚9點施放360秒煙花。基隆市文觀局表示，配合情人節特別使用3吋高空煙火，展現「浪漫五篇章」主題，融合光束燈和雷射光雕效果，呈現出愛心、花朵等七夕的元素，帶來迷人的視覺盛宴。

此次煙火秀將以「浪漫五篇章」展現七夕的浪漫，首先以璀璨盆花揭幕，緊接著《浪漫星空篇》登場，以牛郎織女的傳說為靈感，展現星空和銀河的美麗；隨後《愛情之橋篇》、《夢幻愛戀篇》、《銀河奇緣篇》分別以不同煙火型態講述牛郎織女的愛情故事；最後《愛的傳說篇》以3吋高空煙火，呈現美好與璀璨，搭配燈光和立體雷射效果，點亮七夕的浪漫情懷。

觀賞點推薦
基隆市文化觀光局局長江亭玫推薦，海洋廣場、國門廣場、東岸商場皆配置音響設備，讓觀眾在欣賞煙火的同時，能同步享受配樂的浪漫。

免費領取精油手工皂
主辦單位準備基隆在地店家「香氛森林」特製的精油手工皂，今晚8點起於國門廣場發放，數量有限，送完為止。

交通管制
為確保煙火順利施放，太平國小旁停車場在今（10日）晚11點前暫停開放；虎仔山「KEELUNG 地標」周邊將於今（10日）晚間8點至9點15分實施交通管制，建議民眾搭乘火車或客運前來。

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