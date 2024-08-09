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宜蘭冬山七夕玩法！看千顆波波草　親水公園走鵲橋、免費搭愛之船

▲▼冬山車站波波草。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁）

▲冬山車站波波草現在已進入最美時刻。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

七夕情人節在本周末登場，最推薦的過節地點就是宜蘭冬山！冬山鄉公所表示，在冬山車站前的波波草現在已經進入最佳觀賞時刻，將可持續到10月為止。而宜蘭縣政府從今（9日）起在冬山河親水公園舉辦「宜蘭情人節」活動，入夜後將有星光鵲橋，還有愛之船可以搭乘，加上正如火如荼進行中的童玩節，讓旅客到冬山可以從早玩到晚。

▲▼冬山車站波波草。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁）

▲冬山車站波波草預計將持續到10月為止。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁

冬山鄉公所近年將冬山車站前廣場持續優化，創造新景點吸引旅客造訪。鄉公所表示，冬山車站前的波波草今年已經邁入第四年，現在已進入最好觀賞時刻，預估可持續至10月為止，想拍可愛波波草身影可要把握機會。

▲▼冬山河親水公園挖到50多℃俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉溫泉。（圖／記者游芳男拍攝，下同）

▲冬山河親水公園內現在有宜蘭國際童玩節。（示意圖／記者游芳男拍攝）

此外，鄰近的冬山河親水公園今年也是從早到晚都精彩，除了有正熱烈登場的宜蘭國際童玩節之外，今年「2024宜蘭情人節」也在這個周末夜晚在冬山河親水公園登場。

宜蘭縣政府表示，今年特別結合童玩藝術節的童趣歡樂，以「愛情宇宙、情定蘭陽」為主軸，運用冬山河親水公園內湖域為布景，打造沉浸式光影體驗，其中必拍的就是以浮筒橋體與九曲橋以LED霓虹燈條延伸搭建「星光鵲橋」，形成長達99公尺一條滿載愛情的水上銀河，入夜點燈後唯美又夢幻。

▲▼宜蘭情人節愛之船。（圖／宜蘭縣政府提供）

▲宜蘭縣政府在今年宜蘭情人節打造愛之船。（圖／宜蘭縣政府提供）

親水公園遊船也將搖身一變化身為織女及牛郎「愛之船」，於9日至11日情人節期間晚間7點30分至10點，每日限量免費體驗搭乘。宜蘭縣政府表示，情人節活動期間（8月9日至8月11日）下午6點起，冬山河親水公園開放民眾免費入園，邀請民眾一同感受越夜越美麗、越浪漫的「2024宜蘭情人節」。

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