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超越潛水的帛琉之旅　實用Tips快收藏

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock、中華航空

世界這麼大，你玩過帛琉沒？帛琉除了潛水之外，還有超越潛水的玩法，可以騎歐兜邁或是搭小飛機，也可以參加馬拉松或是挑戰自行車，中華航空每周四班前進帛琉，帶旅客玩出自己的Style！

▲▼帛琉,華航,陳耀訓,馬拉松,自行車,火山泥,男人會館Bai。（圖／業者提供）

▲造訪帛琉有很多不同的飯店住宿供選擇。（圖／shutterstock）

旅遊帛琉，並非只有潛水，喜歡騎摩托車的人，可以租歐兜賣機動拜訪帛琉每個角落；也可以搭乘小飛機來場空中巡禮，俯瞰被UNESCO列為世界自然遺產的洛克群島（Rock Islands），以及德國水道、藍角等潛點，甚至是水母湖、牛奶湖。

對於喜歡運動的人，也可以參加馬拉松或是自行車比賽，細細欣賞彩虹的故鄉之美。其他還有獨木舟、露營、傳統航海等活動，每樣都有獨到之處。

▲▼帛琉,華航,陳耀訓,馬拉松,自行車,火山泥,男人會館Bai。（圖／業者提供）

▲在帛琉牛奶湖可以享受天然泥浴。（圖／shutterstock）

帛琉牛奶湖名氣非常響亮，因湖底沈積著乳白色火山泥，使得水看起來帶點牛奶色而得名，而火山泥是護膚聖品，常常看到旅客用火山泥敷臉和塗滿全身，是絕對天然的SPA。

▲▼帛琉,華航,陳耀訓,馬拉松,自行車,火山泥,男人會館Bai。（圖／業者提供）

▲帛琉每個傳統部落幾乎都有一處「男人會館Bai」。（圖／shutterstock）

帛琉當地還能參加文化體驗，深入村莊的男人會館Bai導覽，參觀村莊婦女的家，學習傳統裙子製作的藝術，一天的體驗中，聆聽帛琉的歷史、文化故事，品嚐當地料理。

古代帛琉每個部落，幾乎都有一處「男人會館」Bai，建築是傳統木造的結構，男人們在此聚會討論事務。雖然女性禁止入內，但帛琉對母系社會的尊重，顯示在入口大門處上的鮮黃木牆，繪有開胯女性圖騰，象徵每位進入會館的男人，都必須從女性胯下經過。

▲▼帛琉,華航,陳耀訓,馬拉松,自行車,火山泥,男人會館Bai。（圖／業者提供）

▲科羅爾是帛琉的最大城市。（圖／shutterstock）

關於帛琉，你知道多少呢？帛琉是中華民國邦交國之一，位在太平洋上的島嶼國家，人口兩萬多人，距離台灣3.5~4小時飛機航程，與台灣同屬南島語系的文化。

✓簽證 : 台灣不需要簽證
✓貨幣 : 主要以美金為主
✓時差：帛琉比台灣快一小時
✓電話國碼：+680
✓電壓：帛琉電壓110V，插座也和台灣一模一樣
✓語言：官方語言是英語和帛琉語，在觀光地區英文其實都可以通
✓氣候：氣候屬熱帶雨林氣候，四季皆夏，年均溫約28~32度
✓交通：台帛空中交通有華航每週四班
✓網路： 帛琉機場大廳櫃台有販售【PALAUCEL】Sim卡，建議買USD10可適用於八個州4G上網，超市、商店都有販售充值卡

▲▼帛琉,華航,陳耀訓,馬拉松,自行車,火山泥,男人會館Bai。（圖／業者提供）

▲華航 X 陳耀訓麵包埠聯名麵包，帛琉航班也吃得到。（圖／中華航空）

台灣往返帛琉的空中交通，中華航空是唯一選擇，而華航以優質的飛航服務著稱，機上座椅設計舒適，各艙等均配有先進的娛樂系統和Wi-Fi服務，豪華商務艙／商務艙更有降噪耳罩式耳機。餐飲方面，華航特與榮獲世界麵包冠軍陳耀訓聯名推出機上麵包，讓旅客在上萬呎高空也能品嚐台灣在地好滋味。

更多優惠訊息請洽華航官網

關鍵字： 帛琉 華航 陳耀訓 馬拉松 自行車 火山泥 男人會館Bai

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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