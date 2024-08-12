上帝的水族箱　帛琉美得太犯規

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock、中華航空

有句話說，帛琉是上帝的水族箱，這個水族箱裡特別有水母湖、牛奶湖、斷層、水道等，美麗景緻令人嘆為觀止。華航帛琉航線可以選擇早去晚回航班，輕鬆玩好玩滿最享受。

▲水母湖的水母無毒，造型極可愛。（圖／shutterstock）

水母湖是帛琉知名的景點，因為特殊的地形變化和生物演化，造就了湖中無毒的水母，而成為世界上少數人類可與水母共游的景點。水母湖當中最常見到的種類就是黃金水母，也可以見到少量的月亮水母，網路上有無數水母湖的旅遊分享，網友也喜愛研究水母，超級人氣可見一斑。

另一個人氣景點牛奶湖，因為灰白色的火山泥，造就了牛奶湖的特殊美景，來到此處，可以把天然礦物質豪邁的敷滿全身，使皮膚更細緻嫩滑。

▲帛琉有豐富的珊瑚礁資源，孕育了許多珊瑚礁魚類。（圖／shutterstock）

由於有豐富的珊瑚礁資源，孕育了許多色彩繽紛的魚類，帛琉的珊瑚礁魚類至少有1,450 種。深潛到海底，可以看到許多魚群，也常見魟魚、拿破崙魚、隆頭鸚鵡魚、鯊魚、海龜等等，美得太犯規，只有身歷其境才能體會大自然的奇妙。而全世界第一個鯊魚保護區也在帛琉，與鯊魚共游真的不是夢！

▲德國水道是海中的人造航道，如今則是知名潛點。（圖／shutterstock）

德國水道是海中一條人造航道，1908年由德國人疏浚以方便船隻通行，如今已成為世界知名的潛點，主要以鬼蝠魟、鯊魚聞名。鬼蝠魟喜歡來這裡讓小魚、小蝦清除身上的寄生蟲，潛水者則可以近距離觀察這些令人驚嘆的生物！

▲帛琉海底世界萬分精彩，能見到紅巨海扇。（圖／shutterstock）

同為知名的潛點～大斷層，位於環礁的外圍，可以經由德國水道快速前往，大斷層的深度從2公尺直下600公尺，由潛而深看到的是滿滿的珊瑚突然變成深不見底的湛藍海水。斷層轉角區域有各式珊瑚，不論是浮潛或深潛，都能見到這驚為天人的奇觀。

▲華航與素食品牌「陽明春天」攜手推出機上蔬食餐。（圖／中華航空）

目前台灣前往帛琉的空中交通只有中華航空航班，聰明的旅客可以安排早去晚回班機，讓帛琉之旅玩好玩滿。華航以優質的飛航服務著稱，機上座椅設計舒適，各艙等配有先進娛樂系統和Wi-Fi服務。近期更升級豪華商務艙／商務艙耳罩式耳機，配備有主動降噪功能，飛航中帶領旅客進入奇幻音樂饗宴。

因應素食的潮流，華航與米其林綠星殊榮素食品牌「陽明春天」攜手合作，推出美味的機上蔬食，滿足素食旅客的味蕾，同時為大家開啟一趟美好的旅程。

更多訊息請洽華航官網