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十盛確定下架「熟成」2字！下周起全面更換門市招牌、店裝

▲▼見習網美小吳與紀卜心聯手推出全新北海道熟成奶茶專賣店「十盛」。（圖／記者蕭筠攝）

▲十盛SHISHENG近日因乳源標示問題爆發一連串風波。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

百萬網紅紀卜心與小吳的共同創辦的手搖飲品牌「十盛SHISHENG」近日因乳源標示問題引發爭議，接著又因公關處理不佳掀起更大輿論風波。繼道歉聲明後，十盛今（8）日再度發出最新公告表示，「確認將『熟成』2字下架」，且於下周起陸續更新門市招牌、店內裝潢，以修正爭議文字及視覺。

十盛今日於臉書粉專再度發出最新公告，表示「我們確認將『熟成』2字下架，未來用詞必定更加小心謹慎，會以更淺顯易懂的內容面對消費大眾。」並指出下周起會陸續更新門市招牌、店內裝潢修正有爭議之文字及視覺；同步經過多方確認後也特意於官網整理出門市消費及飲品問答。

其中，針對外界最在意的北海道成份、奶精奶茶、純鮮奶茶等問題，官網QA解答指出，菜單上販售的厚乳奶茶與輕乳奶茶是使用「特級乳粉」、「奶精」、「鮮奶」調製而成，並非純鮮奶茶；而厚乳奶茶與輕乳奶茶中都有加入「北海道十勝四葉奶粉」，100% 採用北海道產的生乳，將其濃縮、乾燥並保有濃郁乳香之奶粉。

不過貼文一出卻不被買單，不少網友留言「乳源不清，會不會用的茶葉也是跟標示的不一樣啊」、「真是笑出來，重點不是『熟成』2字吧？重點是圖上『北海道生乳』，重點是你名稱取『十勝』的諧音，身為行銷人員，只想說細思極恐」、「我們是文盲看不懂你們的模式，所以選擇拒喝」。

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關鍵字： 紀卜心 小吳 十盛SHISHENG 熟成奶茶

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