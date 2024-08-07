七股鹽山風箏嘉年華周末登場！15米鯨魚空中飛　順遊最美遊客中心

▲七股鹽山風箏嘉年華即將登場。（圖／台鹽公司提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假就是要追風箏！台南七股鹽山風箏嘉年華將從本周末（8月10日、11日）登場，台鹽公司表示，今年活動將續舉辦兩周、分海陸主題，旅客可以欣賞超過15米長的巨型風箏群在空中飛舞樣貌，還能攀登6米高的巨大鹽山。

▲超過15米的海豚風箏將現身。

台鹽公司表示，今年七股鹽山風箏嘉年華將於8月10、11、17、18日舉行，首周以「空中海鮮節」為主題，第二周則規劃「鹽山動物園」，旅客可以看到超過15米長的海豚、鯨魚、烏賊、章魚等大型風箏在園區上空飛舞，今年更首次加入2層樓高的台塩海洋鹼性離子水風箏為亮點。

▲來看風箏嘉年華還可以體驗爬鹽山。

此外，來到七股鹽山絕對要挑戰攀登高達6公尺的巨大鹽山，在蔚藍天空和白雲的映襯下，遠眺造型風箏迎風飄舞，別有一番風味，絕對是拍照的最佳景點。園內也設有「傳統曬鹽體驗區」、「扇形廣場」、「良緣塘」等，讓民眾能了解昔日鹽工生活日常面貌及學習鹽品科普知識。

▲▼台南七股遊客中心被譽為是台灣最美遊客中心之一，水上藝術作品《六號小島》（下圖）必拍。（圖／記者蔡玟君攝）

來到七股可不能只走訪鹽山，一旁隸屬於雲嘉南濱海國家風景區管理處的「七股遊客中心」，又被譽為是全台最美遊客中心之一，幾何造型建築、向建築兩側延伸的水上步道，更有一座水上藝術裝置《6號小島》，讓旅客可以步行登島、盡情拍照，可是七股地區必去打卡點。

最推薦拍照時刻是下午近黃昏時，旅客可以先捕捉純白遊客中心的景象，待橘紅夕陽慢慢從水面渲染至建築，使整片天地染上漸層色彩，呈現另一種風貌，可是這裡必拍景色。