COLD STONE吃得到「濃霜淇淋」了！1門市限定賣

▲COLD STONE推出全新「濃霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

愛吃冰的快衝！美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE（酷聖石）」推出全新「濃霜淇淋」，一次就有2口味選擇，包括香奶霜淇淋+瑪森芝士棒、巧克力霜淇淋+巧克力爆米花，即日起於指定1門市上市，還可享買1送1、第2支50元優惠。

▲▼「濃霜淇淋」有2口味選擇。

COLD STONE推出全新「濃霜淇淋」，首推「極濃香奶芝士」口味，選用香奶霜淇淋搭配瑪森芝士棒，口感鹹甜，另一款「愛爆巧克力」，是甜而不膩的巧克力霜淇淋，再放上巧克力爆米花，彷彿巧克力牛奶的滑順口感讓人忍不住一口接一口，單支售價120元，即日起於西門店限定上市，2口味不定時更換。

8月9日起可享「買1送1」優惠，只要買大杯冰淇淋就送霜淇淋1支，至8月11日前加碼吃「霜淇淋第2支50元」，且開放口味可任選，品項依現場供應為主。

▲全家近日攜手水水灶咖推出2口味霜淇淋。（圖／業者提供）

另外，全家近日也再度攜手「水水灶咖」推出「是芭樂系霜淇淋」，選用台灣產芭樂汁調製而成，口感清爽微酸，加碼吃重磅回歸的「木瓜牛奶霜淇淋」，是以台灣產木瓜汁結合濃郁滑順牛奶，通通超欠吃，至8月8日前可享「隨買跨店取5支188元」快閃優惠。