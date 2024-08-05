七夕情人節到高雄放閃！浪漫景點、旅宿餐飲優惠全攻略

▲壽山情人觀景台Love地標。（圖／翻攝自高雄市政府觀光局官網）

文／中央社

七夕情人節即將到來，高雄旅宿業與餐飲業紛推浪漫專案，搶攻七夕商機。高市府觀光局長高閔琳說，高雄有包括愛河及愛河灣、壽山觀景台LOVE地標等浪漫景點，歡迎海內外情侶到高雄放閃。

高閔琳表示，高雄有眾多浪漫景點，包括知名景點愛河及愛河灣、旗津的彩虹教堂、位於駁二藝術特區全國最大的彩虹地景、壽山觀景台的LOVE地標等；推薦情侶們在傍晚時刻沿著愛河漫步，也可搭乘輕軌至愛河灣與碼頭看海。

此外，在愛河畔的「白色戀人貨櫃屋」河景咖啡廳，有戶外座位區、玻璃球屋、河畔鞦韆等，是約會與拍照打卡好地點；另外，也推薦情侶在浪漫夜色散步或騎乘腳踏車，旗津的星空隧道、彩虹教堂及壽山觀景台LOVE地標，都是情人節好去處。

高雄的飯店旅宿業也推出情人節餐飲及住宿優惠活動，如福容大飯店推出浪漫晚宴並加贈雞尾酒2杯；高雄萬豪酒店的美享地餐廳提供七夕情人法式料理午間套餐，並贈送白葡萄酒。

晶英國際行館Grill Ukai推出的七夕情人節特別套餐，加贈28樓雲垂樓免費甜點派對；高雄福華大飯店訂位指定七夕情人節套餐，贈送獨家浪漫櫻花冷水瓶；高雄圓山大飯店的秘境餐酒館，享七夕專屬饗宴。

和逸高雄中山館推出情人節套餐新台幣1100元起；水京棧國際酒店的七夕限定雙人套餐，贈送寶格麗旅行組與每桌玫瑰花1朵；翰品酒店於情人節當天贈送復古懷舊的情人糖及台北霞海城隍廟過香爐的紅線，其港都茶樓也推出專屬點心。

承億酒店則推出入住行政雙人房加贈行政酒廊及早餐，無邊際泳池畔的Rar Bar酒吧則推出全新「二人海邊吹吹風」雙人套餐；義大遊樂世界推出「七夕一吻定情」，只要情侶於票口熱吻10秒，即可享入園特別優惠。

高市府觀光局今天發布新聞稿指出，歡迎海內外情侶遊客，到高雄度過浪漫夜晚；高雄觀光旅宿業也推出眾多住宿及餐飲浪漫優惠，誠意十足。更多住房優惠訊息及旅遊資訊，可上「高雄旅遊網」（https://khh.travel/）查詢。