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赴日必買「當地造型明信片」停產　日本郵便局：庫存賣完為止

▲▼日本郵局限量當地明信片。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本郵便局在全國各地販售的限量「當地造型明信片」，未來買不到了。上圖為奈良代表的小鹿造型明信片。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

許多人到日本必買的就是「當地造型明信片」，但現在日本郵便局宣布，由於製造商停產，待現在庫存賣完後就不再販售，有寫上日本各地郵局局號名稱的紅色郵筒明信片也是賣完後就停賣。

▲▼日本郵便局推出限量的「世界遺產」明信片。（圖／取自日本郵便局官網）

▲日本郵便局過去也曾推出限量的「世界遺產」明信片。（圖／取自日本郵便局官網）

日本郵便局從2009開始推出「當地造型明信片」，依照日本47個都道府縣當地物產、歷史、風景等特色為主題，製作一款款造型各異且風格鮮明的明信片，掀起台灣人收集風潮，每每到當地一定要買一張，自己收藏同時，寄回台灣也很有紀念價值。

但現在日本郵便局宣布，由於製造商不再生產，因此全國各地的庫存賣完後就停售，而另一款同樣是許多人喜歡收集的，就是寫上日本各地不同郵局局名的紅色郵筒明信片，也同樣停產、庫存賣完就不再賣。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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關鍵字： 日本旅遊 日本郵局 亞洲旅遊

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