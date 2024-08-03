身分證有3個8送28顆干貝！王品10品牌父親節優惠　還能抽全單免費

▲8月5日至8月18日到享鴨任一門店用餐，不限消費金額即可參加抽彩球遊戲，最大獎是當日全單免費。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

迎接即將到來的父親節，餐飲業紛紛推出各種優惠活動，王品集團旗下10個品牌也祭出多項好康活動，像是只要子女與爸爸的身分證字號，有任一數字相同，王品牛排送法式焗烤龍蝦，身分證上有3個「8」，嚮辣送28顆干貝，到中餐4品牌用餐還能參加抽彩球遊戲，最大獎是當日全單免費。

▲朝粥幫的龍蝦海皇粥。（圖／王品提供）

享鴨、莆田、丰禾、朝粥幫

8月5日至8月18日到享鴨、莆田、丰禾及朝粥幫任一門店用餐，不限消費金額即可參加抽彩球遊戲，有機會獲得品牌贈菜券、500元現金券等好禮，最大獎為當日全單免費券。8月31日前到中餐品牌任一門店消費滿1,500元，並使用王品瘋美食結帳，再加碼送總價值超過3,000元的海陸大禮包，分別招待琥珀脆皮雞、片皮烤鴨半隻、丰禾起家雞、干貝鮮蝦粥等招牌功夫菜。

▲身分證與爸爸相同任一數字！王品牛排請吃龍蝦。（圖／王品提供）

王品牛排

王品牛排即日起至9月1日祭出父親節限定優惠，只要子女與爸爸的身分證字號，有任一數字相同，出示證件正本並內用消費2客套餐，餐廳就送1,375元的「法式焗烤龍蝦」1隻。由於台灣身分證第1個數字為性別碼，男生為「1」，父子肯定符合上述條件，所以兒子可以馬上訂位來幫爸爸慶祝父親節了。

▲到嚮辣並出示身分證字號有3個8，並消費2客套餐以上，送28顆干貝。（圖／王品提供）

嚮辣

和牛吃到飽麻辣鍋「嚮辣」，即日起到8月31日，帶爸爸開鍋消費2客以上套餐、出示身分證字號有2個「8」，送8顆北海道生鮮級干貝，有3個「8」就送28顆干貝，讓爸爸一秒榮登干貝富翁。此外，嚮辣推出哈根達斯全新口味香草巧克力脆片，以新鮮牛奶與馬達加斯加香草製成濃郁香草冰淇淋，再結合微苦的巧克力脆片，提升口感層次。

▲身分證對中1碼的爸爸到陶板屋消費套餐，就送「焗烤扇貝海鮮名物」。（圖／王品提供）

陶板屋

慶祝父親節，即日起至8月16日，陶板屋邀請身分證對中「8、5、2、0」（諧音：爸，我愛你）任一碼的爸爸，到店消費套餐即送「焗烤扇貝海鮮名物」。8月31日前，瘋美食會員在陶板屋累積2次消費，每次結帳金額達600元（含）以上，還可抽台灣虎航「台北／高雄↔沖繩來回機票」1張，共2位名額。

▲8月31日前，與爸爸同桌消費980元以上任一套餐，藝奇招待「酒燒日本廣島牡蠣」1份。（圖／王品提供）

藝奇

日本料理「藝奇」也祭出父親節活動，8月31日前與爸爸同桌消費980元以上任一套餐，就招待「酒燒日本廣島牡蠣」1份。8月底前消費滿1500元再贈300元消費抵用券1張。

▲帶爸爸到西堤牛排內用1客經典套餐並拍下手比愛心的反差萌照，就可免費享用「BBQ雞腿串」1份。（圖／王品提供）

西堤牛排

帶爸爸到西堤牛排內用1客經典套餐並拍下手比愛心的反差萌照，就可免費享用「BBQ雞腿串」1份，立刻升級雙主餐。

▲8/31前，聚日式鍋物內用獨享海陸聚系列套餐享88折優惠。（圖／王品提供）

聚日式鍋物

8月31日前，內用獨享海陸聚系列套餐享88折優惠，主餐可選擇板腱牛或雪花豬。

▲燒肉同話點用3人套餐，即可用888元的超值價格加購原價1,840元的「頂級和牛拼盤」（圖／這一鍋集團提供）

另外，這一鍋集團旗下3品牌也有父親節活動，這一鍋8月31日前推出「紳士型男」平日限定的優惠，依照男士身分證上的年次享對應折扣，例如79年次即可享有79折優惠，共有19道食材可選擇。此外，每周三同桌4位穿著復古裝扮，享有套餐3折優惠，原價3,280元的4人套餐，只需984元。

▲這一小鍋8月5日至8月9日推出「讓你爸爸補一蝦！」活動。（圖／這一鍋集團提供）

燒肉同話即日起至8月11日推出父親節「爸氣又食足」限定活動，只要點用3人套餐，即可用888元的超值價格加購原價1,840元「頂級和牛拼盤」。台式復古設計風格的這一小鍋，8月5日至8月9日推出「讓你爸爸補一蝦！」活動，指定門店用餐，男性顧客挑戰打彈珠超過88分，即可獲得白蝦8隻現場加菜，讓爸爸重溫童年樂趣。