必比登生煎包7000顆開吃！美食展台灣味30家店集結

▲滬舍餘味今年準備7000顆生煎包來賣。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

2024台灣美食展今日於台北世貿一館登場，其中每年最具人氣的「台灣好食館」集結30間美食店家，包含台中獲得必比登推介的「滬舍餘味」，由於去年生煎包賣不夠，今年店家準備7000顆，進來看展的民眾不怕吃不到。

▲往年人氣很旺的經濟部「台灣好食館」，今年集結30家美食店家。（圖／記者黃士原攝）

往年人氣很旺的經濟部「台灣好食館」，今年集結30家美食店家，其中滬舍餘味去年人氣很旺，2000顆的備貨第三天中午就賣光，還緊急從台中的店面調貨，吸取去年的經驗，今年店家準備7000顆，不怕吃不到。今天因為是上班日，看展的人潮並不多，但滬舍餘味預計賣出1千顆，對於接下的3天展期有信心完售。

▲林聰明沙鍋魚頭今年販售的龍蝦沙鍋魚頭。（圖／記者黃士原攝）

這次台灣好食館30家店，除了滬舍餘味，還有嘉義人氣名店「林聰明沙鍋魚頭」、米其林餐盤推薦「膳馨民間創作料理」、台北老字號「儂來餐廳」、高雄旗津海鮮直送的「海濱海產」、永康名店「山海豆花」、台南在地人激推皮Q餡鮮的「鮮蒸蝦仁肉圓」，以及海瑞摃丸。

▲海瑞摃丸也有參加美食展。（圖／記者黃士原攝）

台灣美食展今日起至8月5日，在台北世貿一館展出，共有「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」和「藝鳴驚人」四大展區，匯聚台灣新鮮食材、美味料理、金牌廚師、冠軍伴手禮，還有米其林、必比登推薦，大師廚藝秀、異國美食、超值住宿餐券等內容，可以嘗美食、聽講座、看表演、玩體驗、買好康。