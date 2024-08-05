ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

MSC地中海郵輪榮耀號　全家FUN鬆玩

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

全球最大家族郵輪企業MSC地中海郵輪旗艦榮耀號，載著許多娛樂設施，爸爸、媽媽和孩子可以各玩各的，也可以一起開心吃、喝、玩、樂，是全家旅遊的海上移動城堡。

▲▼MSC地中海郵輪榮耀號　全家FUN鬆玩。（圖／業者提供）

▲2019年下水的MSC榮耀號，為亞洲目前最大、最新的國際品牌郵輪。（圖／MSC地中海郵輪）

MSC地中海航運集團擁有300年航海歷史，而旗下的MSC地中海郵輪船隊共有22艘超現代郵輪，深受旅客喜愛。2019年下水的MSC榮耀號，長度315公尺，高65公尺，為亞洲目前最大、最新的國際品牌郵輪，配備有2,217間高品質艙房以及多元娛樂體驗，歡迎全家一起登船體驗。

▲▼MSC地中海郵輪榮耀號　全家FUN鬆玩。（圖／業者提供）

▲榮耀號上為孩子們打造獨家海上樂高樂園。（圖／MSC地中海郵輪）

榮耀號上打造獨家樂高海上樂園，爸媽可以放心讓孩子在這個專屬的天地邊玩邊學。在各具特色的7間分齡兒童活動室，孩子們能夠在專業人員的看護下，度過歡樂童趣時光，同時結交到好朋友，對孩子來說是難忘的回憶。

▲▼MSC地中海郵輪榮耀號　全家FUN鬆玩。（圖／業者提供）

▲榮耀號上有F1模擬器，專業級的配備讓爸爸化身為賽車手。（圖／MSC地中海郵輪）

孩子們有玩樂的天堂，家長也可以盡情享受假期。爸爸可以在船上體驗F1模擬賽車，專業級的配備讓爸爸化身為賽車手，感受一級方程式的刺激和速度感。

需要身心放鬆的媽媽，則可以到峇里島式的MSC水療美容中心，或是到享譽全球的Jean Louis David美髮、美甲沙龍，讓美麗的媽媽隨時保持最佳狀態。

▲▼MSC地中海郵輪榮耀號　全家FUN鬆玩。（圖／業者提供）

▲來自美國的美式牛排屋值得一試。（圖／MSC地中海郵輪）

MSC榮耀號上共有13間餐廳供選擇，讓家人歡聚共享美食佳餚。燈塔餐廳、櫻桃餐廳、海王餐廳是郵輪上的三間主餐廳，喜愛Buffet的人可以前往市集自助餐廳，其他還有墨西哥料理、壽司吧、美式牛排屋等異國料理，滿足全家人挑剔的味蕾。

受歡迎的美式牛排屋，選用自然放牧的安格斯牛肉，並經乾式熟成，讓牛排有凡人無法擋的濃郁肉香，喜愛牛排的家庭絕對不能錯過！

▲▼MSC地中海郵輪榮耀號　全家FUN鬆玩。（圖／業者提供）

▲JEAN-PHILIPPE巧克力工坊&咖啡屋有各式巧克力和甜點。（圖／MSC地中海郵輪）

一位德國的女作家曾說：「巧克力是吃得到的幸福」。所以，巧克力當然就要跟最愛的家人分享。

法國巧克力和甜品大師Jean-Philippe Maury獨家打造的JEAN-PHILIPPE巧克力工坊&咖啡屋，在郵輪上為大家提供各式精緻的巧克力和甜點，除此，還能觀看精美巧克力製作過程，更能設計屬於自己的郵輪巧克力片，創造全家人甜蜜幸福的旅遊回憶。

更多資訊：
早鳥優惠 9/10前每房最高省5,000元
詳洽各大旅行社 https://msc-cruises.com.tw
MSC地中海郵輪官方粉絲團 https://www.facebook.com/MSC.cruises.official

關鍵字： MSC榮耀號 郵輪 日本旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

推薦閱讀

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

MSC榮耀號極致之美

MSC榮耀號極致之美

MSC地中海郵輪榮耀號全家FUN鬆玩

MSC地中海郵輪榮耀號全家FUN鬆玩

亞洲旗艦MSC榮耀號領航沖繩

亞洲旗艦MSC榮耀號領航沖繩

麟洋配奪金牌！迷客夏指定飲品買1送1明天搶喝

麟洋配奪金牌！迷客夏指定飲品買1送1明天搶喝

花蓮海洋公園5大優惠　4種人免費玩

花蓮海洋公園5大優惠　4種人免費玩

CoCo最新「木瓜牛乳特調」限量開喝

CoCo最新「木瓜牛乳特調」限量開喝

開箱／日本岐阜CP值溫泉飯店！

開箱／日本岐阜CP值溫泉飯店！

海邊擱淺蘇菲亞號爆紅　成台南朝聖點

海邊擱淺蘇菲亞號爆紅　成台南朝聖點

盤點北中南5家米其林摘星潛力股

盤點北中南5家米其林摘星潛力股

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麟洋配奪金牌！迷客夏指定飲品買1送1明天搶喝

出國旅遊補助快來登記　回台爽領5000

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

369元CP值排餐＋超值自助吧吃到飽！

淡水煙火2日限定！飯店煙花房剩20間

海邊擱淺蘇菲亞號爆紅　成台南朝聖點

今晚就有！北部「3處煙火秀」一次收

台灣松屋板橋首店今日試營運

香酥麵包內餡是滿滿義式手工冰淇淋！

宜蘭傳藝七夕限定夜間光景　連4周登場

熱門行程

最新新聞更多

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

MSC榮耀號極致之美

MSC地中海郵輪榮耀號全家FUN鬆玩

亞洲旗艦MSC榮耀號領航沖繩

麟洋配奪金牌！迷客夏指定飲品買1送1明天搶喝

花蓮海洋公園5大優惠　4種人免費玩

CoCo最新「木瓜牛乳特調」限量開喝

開箱／日本岐阜CP值溫泉飯店！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366