MSC地中海郵輪榮耀號　全家FUN鬆玩

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪

全球最大家族郵輪企業MSC地中海郵輪旗艦榮耀號，載著許多娛樂設施，爸爸、媽媽和孩子可以各玩各的，也可以一起開心吃、喝、玩、樂，是全家旅遊的海上移動城堡。

▲2019年下水的MSC榮耀號，為亞洲目前最大、最新的國際品牌郵輪。（圖／MSC地中海郵輪）

MSC地中海航運集團擁有300年航海歷史，而旗下的MSC地中海郵輪船隊共有22艘超現代郵輪，深受旅客喜愛。2019年下水的MSC榮耀號，長度315公尺，高65公尺，為亞洲目前最大、最新的國際品牌郵輪，配備有2,217間高品質艙房以及多元娛樂體驗，歡迎全家一起登船體驗。

▲榮耀號上為孩子們打造獨家海上樂高樂園。（圖／MSC地中海郵輪）

榮耀號上打造獨家樂高海上樂園，爸媽可以放心讓孩子在這個專屬的天地邊玩邊學。在各具特色的7間分齡兒童活動室，孩子們能夠在專業人員的看護下，度過歡樂童趣時光，同時結交到好朋友，對孩子來說是難忘的回憶。

▲榮耀號上有F1模擬器，專業級的配備讓爸爸化身為賽車手。（圖／MSC地中海郵輪）

孩子們有玩樂的天堂，家長也可以盡情享受假期。爸爸可以在船上體驗F1模擬賽車，專業級的配備讓爸爸化身為賽車手，感受一級方程式的刺激和速度感。

需要身心放鬆的媽媽，則可以到峇里島式的MSC水療美容中心，或是到享譽全球的Jean Louis David美髮、美甲沙龍，讓美麗的媽媽隨時保持最佳狀態。

▲來自美國的美式牛排屋值得一試。（圖／MSC地中海郵輪）

MSC榮耀號上共有13間餐廳供選擇，讓家人歡聚共享美食佳餚。燈塔餐廳、櫻桃餐廳、海王餐廳是郵輪上的三間主餐廳，喜愛Buffet的人可以前往市集自助餐廳，其他還有墨西哥料理、壽司吧、美式牛排屋等異國料理，滿足全家人挑剔的味蕾。

受歡迎的美式牛排屋，選用自然放牧的安格斯牛肉，並經乾式熟成，讓牛排有凡人無法擋的濃郁肉香，喜愛牛排的家庭絕對不能錯過！

▲JEAN-PHILIPPE巧克力工坊&咖啡屋有各式巧克力和甜點。（圖／MSC地中海郵輪）

一位德國的女作家曾說：「巧克力是吃得到的幸福」。所以，巧克力當然就要跟最愛的家人分享。

法國巧克力和甜品大師Jean-Philippe Maury獨家打造的JEAN-PHILIPPE巧克力工坊&咖啡屋，在郵輪上為大家提供各式精緻的巧克力和甜點，除此，還能觀看精美巧克力製作過程，更能設計屬於自己的郵輪巧克力片，創造全家人甜蜜幸福的旅遊回憶。

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