「亞洲最大花式滑冰賽」明開跑！免費看迷你表演劇　還有限定市集

▲「極光冰場 AURORA ICE RINK」位於忠泰樂生活6樓。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

亞洲最大花式滑冰賽事Skate Asia 2024將於明（3日）至11日登場，就在NOKE忠泰樂生活6樓的極光冰場。賽事期間開放民眾免費入場，體驗國際級運動賽事之餘還能待在涼爽的冰場消暑，即便無法飛到巴黎一睹奧運盛會也能熱血沸騰。業者預告，開幕式的明天將邀請滑冰新星蔡玉鳳作為神秘嘉賓。

▲「極光冰場 Aurora Ice Rink」是台北首座於商場符合國際冰球賽事規格的冰場。（圖／極光冰場提供）



睽違20年，再次回到台北的Skate Asia 2024是一場滑冰愛好者的盛宴，本次齊聚970名來自美國、澳門、中國、香港、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼等地的滑冰選手，參賽選手年齡橫跨3歲至69歲，由頂尖滑冰選手切磋技術，充分展現滑冰的吸引力和無限可能。

▲「亞洲最大花式滑冰賽」明開跑，開放民眾免費入場。（圖／極光冰場提供）



Skate Asia 2024是由亞洲滑冰協會（ISIAsia）認證的亞洲最大休閒滑冰比賽，自1999年首次在香港舉辦以來，每年會選擇亞洲不同城市舉辦，今年是睽違20年後，再次回到台北舉辦，選在台北首座於商場符合國際冰球賽事規格的冰場「極光冰場 Aurora Ice Rink」。

▲「亞洲最大花式滑冰賽」將有雙人花式滑冰、冰舞、娛樂競技賽，個人及團體指定動作，團體節目表演等。（圖／極光冰場提供）



本次比賽項目多達2870場，囊括多種技術性和娛樂性競賽項目，包括新人組、基礎組及花式藝術滑冰、道具秀、雙人花式滑冰、冰舞、娛樂競技賽，個人及團體指定動作，團體節目表演等。當中，家庭展示（Family Spotlight）和迷你劇目(Mini Production Team) 是不可錯過的環節，在家庭展示項目中，選手們可與家人一同參與比賽；迷你劇目環節則由3-5名選手組成小型團隊，每個團隊需在限定時間內完成一個完整的滑冰表演劇，參賽隊伍將通過精心編排的滑冰動作和情節設計，為觀眾呈現充滿創意和戲劇張力的冰上故事。

▲忠泰樂生活「極光冰場 AURORA ICE RINK」。（圖／記者彭懷玉攝）



同時，NOKE忠泰樂生活在明（3日）、後（4日）一樓健身術廣場舉辦「HA HA 動生活市集」，有近30組品牌擺攤，還有馬戲親子互動、健身有氧體驗、音樂肢體律動等表演。明（3日）下午4點將舉辦「冰上藝術：探索與追求」運動影展，民眾可至活動網頁免費索票。