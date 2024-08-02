台灣米其林指南再擴大！交通部：明年增2縣市納入評鑑

▲米其林指南自2018年起引進台灣。（資料照／記者黃士原攝）



文／中央社

「2024台灣美食展」今天開幕，交通部長李孟諺致詞時透露，台灣的米其林指南評鑑目前只有4個縣市，已確定可再增加2個縣市，觀光署長周永暉補充說，就是明年。

「台灣米其林指南2024」發布會將於8月27日在台北舉行，今年台灣參與指南的仍是台北市、台中市、台南市及高雄市。

李孟諺在美食展開幕典禮致詞時提到，台灣應有更多美好的小吃被發現，台灣米其林評鑑縣市目前只有台北、台中、台南、高雄，但不只有這4縣市，米其林已同意台灣再增加2個縣市，未來希望每個縣市都能納入評比，讓台灣美食能揚名世界，讓美食成為台灣觀光代名詞。

李孟諺說，這幾年觀光署與米其林合作，台灣米其林星級餐廳共摘下241顆星；另外目前米其林必比登推薦的餐廳共有560幾家，每天幾乎門庭若市。

周永暉隨後接受媒體訪問補充說明，明年台灣米其林評比會再增加2個縣市，但米其林在評比前，不會告知是哪2個縣市。

「米其林指南」在國外已有100多年歷史，2018年引進台灣，台北市是台灣首個被列入評比的城市，隨後增加台中市、台南市及高雄市。

星級評比標準，從一顆星至三顆星；一星代表優質烹調、二星是烹調出色、三星為卓越烹調。

米其林指南不一定都昂貴精緻的餐飲，米其林還有另一個評比是「必比登推介」，獲推介的餐廳在一定的價格內，可以吃到至少3道物有所值的美食，讓顧客能感受以合理價格吃到豐盛美食。