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日本「7款必吃冰品」攻略！薰衣草田嚐霜淇淋　水果糰子冰超銷魂

▲猊鼻溪乘舟遊,猊鼻溪,岩手縣一關市旅遊,日本旅遊,日本東北,。（圖／記者彭懷玉攝）

▲日本東北岩手縣猊鼻溪乘舟。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

炎炎夏日，就連日本東北、北海道都飆破30度高溫，對此，旅天下精選東北、北海道5處景點，以及7種當地限定冰品，準備赴日旅遊的你，不妨列入口袋清單，啟動沁涼的消暑之旅。

▲旅天下精選東北、北海道7種當地限定冰品。（圖／旅天下提供）

▲花卷「巨無霸霜淇淋」為當地名產，以十圈的高度為特色。（圖／岩手好好玩Facebook提供）

東北岩手縣「25公分巨無霸霜淇淋」
花卷市的MARUKAN百貨6樓食堂，有一款超人氣甜點「巨無霸霜淇淋」。這款霜淇淋是高達25公分，用濃郁新鮮牛乳製成，是普通霜淇淋的兩倍大。當地人推薦用筷子吃，還可以撒些起司粉，讓美味加倍。

▲旅天下精選東北、北海道7種當地限定冰品。（圖／旅天下提供）

▲老字號「千秋堂」把糰子變身為冰棒。（圖／旅天下提供）

東北岩手縣「水果糰子冰」
盛岡手工藝村曾被《紐約時報》評選「最值得去的52個地方」第二名，集合了岩手縣的優秀職人，提供各種工藝體驗，如盛岡冷麵、仙貝和花生煎餅DIY。其中，千秋堂菓子店傳承90載，又以「水果糰子冰」必嘗，這款消暑甜品有水蜜桃、葡萄、奇異果和芒果等口味，一口咬下，水果香氣四溢，還吃得到果肉。

▲旅天下精選東北、北海道7種當地限定冰品。（圖／旅天下提供）

▲松島「雪竹屋」現烤15公分大仙貝，店內還販賣許多別處買不到的獨家伴手禮。（圖／旅天下提供）

東北宮城縣「松島冰火仙貝」
享有「日本三大景」之一美譽的松島，是一座擁有260多座松樹矗立的小島。乘船遊覽松島灣後，記得到網紅名店「雪竹屋」，試試和臉一樣大的現烤醬油仙貝、抹茶冰淇淋，鹹甜融合，冰火衝擊味蕾，解鎖隱藏新吃法。

東北宮城縣「仙台毛豆冰淇淋」
在仙台，別忘了嘗試鹹口味的「毛豆冰淇淋」，鮮奶混合淡淡毛豆香氣，細細品嚐還能吃到毛豆顆粒，當地人稱之為「養生系冰品」。

▲旅天下精選東北、北海道7種當地限定冰品。（圖／旅天下提供）

▲到角館武家屋敷，別忘了買一支玫瑰花冰淇淋享用。（圖／旅天下提供）

東北秋田縣 「玫瑰花叭噗冰」
角館是秋田保存完好的武士宅邸，有「奧州小京都」之稱，彷彿走進17世紀的江戶時代，也是知名賞櫻、紅楓名所。來這裡一定要試試秋田限定的「阿嬤玫瑰花叭噗冰」，這款用草莓和香蕉綿綿冰製成的玫瑰花造型冰，口感綿密，不過度甜膩，是秋田人的集體記憶。

▲旅天下精選東北、北海道7種當地限定冰品。（圖／旅天下提供）

▲盛夏來北海道賞薰衣草時，點一支薰衣草冰淇淋更應景。（圖／旅天下提供）

北海道札幌市「佛大頭殿嚐薰衣草冰淇淋」
在札幌，由安藤忠雄設計的「頭大佛殿」每到夏天就會被15萬株薰衣草包圍。來到此，不妨搭配一支夢幻紫色的薰衣草冰淇淋，沁涼身心。

▲旅天下精選東北、北海道7種當地限定冰品。（圖／旅天下提供）

▲POPURA FARM小樽店將北海道名產哈密瓜製成視覺系冰淇淋。（圖／旅天下提供）

北海道小樽市「哈密瓜入冰」 
小樽運河擁有濃厚的大正風情，POPURA FARM小樽店的網紅哈密瓜霜淇淋更是必試。在半顆哈密瓜上堆疊上鮮奶霜淇淋，濃醇口感與哈密瓜的多汁清甜完美結合，來北海道必吃。

▲旅天下獨家攜手台灣虎航，今（10）日正式復飛台北-花卷包機。（圖／記者彭懷玉攝）

▲旅天下獨家攜手台灣虎航，復飛台北-花卷包機。（圖／記者彭懷玉攝）

旅天下表示，由於日幣貶值，吸引了大量外國旅客到日本旅遊購物，掀起「旅日熱」。據日本觀光局統計，2024上半年外國旅客數量達約1,778萬人次，尤其6月達313.5萬人次，創下單月歷史新高紀錄，又以東京、大阪與名古屋人潮和消費最集中。

為避開旅遊人潮，越來越多旅客選擇前往二、三線城市。旅天下獨家包機台灣虎航直飛北海道函館、東北花卷，並將花卷搭配仙台組合不同航點進出的產品，推出「東北花卷5日」入住溫泉飯店，每人44,900元起。

▲▼Bic Camera優惠券。即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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