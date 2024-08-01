直擊／吳詩儀家中麵店貼紅榜賀奪牌！姊：爸媽開心到抱在一起

記者蕭筠／台北報導

台灣「拳擊美少女」吳詩儀在巴黎奧運拳擊賽女子60公斤級8強賽，成功擊敗對手晉級4強，且確定保底銅牌，準備再戰金牌。奪牌消息傳出後，吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」餐廳Google評論湧入「5星好評」，吳詩儀姊姊今（1）日受訪透露：「爸媽開心到抱在一起，我們都很開心。」

▲台灣「拳擊美少女」吳詩儀進軍4強。（圖／中華奧會提供）

▲吳詩儀姊姊出面受訪。（圖／記者蕭筠攝，下同）

吳詩儀奪下奧運首面獎牌，姊姊開心透露：「爸媽開心到抱在一起，我們都很開心！很多親朋好友也都有傳訊息來。」她表示因為這次沒有陪同妹妹前往巴黎，因此才在餐廳舉辦兌換券支持活動「詩儀的暖心加油─拳擊賽前後援活動」，總計送出200份小菜兌換券，「希望這個活動藉由網路發動為她加油，讓她感受到大家支持她。」

吳詩儀姊姊也說對妹妹這次的表現很有信心，「希望可以奪金。」也透露吳詩儀長時間都在國家訓練中心訓練，只有放假偶爾回家，「很想她。」待妹妹回國希望可以放個長假，一起出門旅遊。

▲吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」餐廳門口貼上紅紙慶祝吳詩儀奧運前進4強。

《ETtoday新聞雲》今日直擊「文湖21雞湯麵」餐廳，可以看到門口用紅紙黑字大大寫上「賀！老闆女兒吳詩儀奧運拳擊項目前進4強！！」走進店內也能看到歡慶吳詩儀在杭州亞運奪下銅牌的照片。

不少民眾則特意前往吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」餐廳用餐支持，一名97歲的呂爺爺開心表示，原先就知道吳詩儀是這家餐廳的女兒，昨天看到奪牌消息很開心，今天立刻用行動力挺，直呼：「希望她可以拿金牌。」

一位楊先生則說每周會過來吃1至2次飯，今天早上聽同事說才知道吳詩儀奪牌，「很厲害，剛好經過就來支持一下，順便幫同事買。」也喊話吳詩儀：「加油！」

▲▼吳詩儀家中經營麵店，店內擺放吳詩儀在杭州亞運奪下銅牌的照片。