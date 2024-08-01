ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

直擊／吳詩儀家中麵店貼紅榜賀奪牌！姊：爸媽開心到抱在一起

記者蕭筠／台北報導

台灣「拳擊美少女」吳詩儀在巴黎奧運拳擊賽女子60公斤級8強賽，成功擊敗對手晉級4強，且確定保底銅牌，準備再戰金牌。奪牌消息傳出後，吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」餐廳Google評論湧入「5星好評」，吳詩儀姊姊今（1）日受訪透露：「爸媽開心到抱在一起，我們都很開心。」

▲「拳擊美少女」吳詩儀進軍4強。（圖／中華奧會提供）

▲台灣「拳擊美少女」吳詩儀進軍4強。（圖／中華奧會提供）

▲▼吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」餐廳。（圖／記者蕭筠攝）

▲吳詩儀姊姊出面受訪。（圖／記者蕭筠攝，下同）

吳詩儀奪下奧運首面獎牌，姊姊開心透露：「爸媽開心到抱在一起，我們都很開心！很多親朋好友也都有傳訊息來。」她表示因為這次沒有陪同妹妹前往巴黎，因此才在餐廳舉辦兌換券支持活動「詩儀的暖心加油─拳擊賽前後援活動」，總計送出200份小菜兌換券，「希望這個活動藉由網路發動為她加油，讓她感受到大家支持她。」

吳詩儀姊姊也說對妹妹這次的表現很有信心，「希望可以奪金。」也透露吳詩儀長時間都在國家訓練中心訓練，只有放假偶爾回家，「很想她。」待妹妹回國希望可以放個長假，一起出門旅遊。

▲▼吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」餐廳。（圖／記者蕭筠攝）

▲吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」餐廳門口貼上紅紙慶祝吳詩儀奧運前進4強。

《ETtoday新聞雲》今日直擊「文湖21雞湯麵」餐廳，可以看到門口用紅紙黑字大大寫上「賀！老闆女兒吳詩儀奧運拳擊項目前進4強！！」走進店內也能看到歡慶吳詩儀在杭州亞運奪下銅牌的照片。

不少民眾則特意前往吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」餐廳用餐支持，一名97歲的呂爺爺開心表示，原先就知道吳詩儀是這家餐廳的女兒，昨天看到奪牌消息很開心，今天立刻用行動力挺，直呼：「希望她可以拿金牌。」

一位楊先生則說每周會過來吃1至2次飯，今天早上聽同事說才知道吳詩儀奪牌，「很厲害，剛好經過就來支持一下，順便幫同事買。」也喊話吳詩儀：「加油！」

▲▼吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」餐廳。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼吳詩儀家中經營麵店，店內擺放吳詩儀在杭州亞運奪下銅牌的照片。

▲▼吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」餐廳。（圖／記者蕭筠攝）

【你可能也想看】

►3大速食店「應援奧運限定餐」一次看！球后餐、五環芝心圈要吃
►薯餅買1送1！麥當勞「6大優惠券」本周開吃　還有超省銅板套餐
►超Q「貓貓蟲咖波手搖杯」第2彈登場！加碼收實用提袋、製冰盒

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 巴黎奧運 吳詩儀 銅牌 拳擊 金牌 文湖21雞湯麵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

全台4間夏日必住旅宿度假村玩水樂園

全台4間夏日必住旅宿度假村玩水樂園

肯德基「2大夯品買1送1」限時3天搶

肯德基「2大夯品買1送1」限時3天搶

全台必吃9大鳳梨酥懶人包

全台必吃9大鳳梨酥懶人包

吳詩儀奪牌家中麵店「今天已爆單」！民眾開心合照紅榜

吳詩儀奪牌家中麵店「今天已爆單」！民眾開心合照紅榜

蔬食精緻餐廳「Curious」8/31熄燈

蔬食精緻餐廳「Curious」8/31熄燈

高雄英迪格全新寵物房試營運下殺5折

高雄英迪格全新寵物房試營運下殺5折

直擊／吳詩儀家中麵店貼紅榜賀奪牌！姊：爸媽開心到抱在一起

直擊／吳詩儀家中麵店貼紅榜賀奪牌！姊：爸媽開心到抱在一起

新竹周末限定！竹北夜市美食攻略

新竹周末限定！竹北夜市美食攻略

囤貨了！超商咖啡買7送7、買3送3

囤貨了！超商咖啡買7送7、買3送3

慕舍酒店X李永裕「西班牙狂想」畫展

慕舍酒店X李永裕「西班牙狂想」畫展

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區

吳詩儀奪牌家中麵店「今天已爆單」！民眾開心合照紅榜

直擊／吳詩儀家中麵店貼紅榜賀奪牌！姊：爸媽開心到抱在一起

獨／全台最難預約牛肉麵進軍台中

桃園台茂「300秒煙火秀」8／3施放

南港「無名牛排」繼續營業

CoCo楊枝甘露今天買1送1！

平價牛排＋自助吧吃到飽只要360元！

國旅10年來最低谷！旅宿業揭3原因

高雄11家「米其林新入選」一次看

熱門行程

最新新聞更多

全台4間夏日必住旅宿度假村玩水樂園

肯德基「2大夯品買1送1」限時3天搶

全台必吃9大鳳梨酥懶人包

吳詩儀奪牌家中麵店「今天已爆單」！民眾開心合照紅榜

蔬食精緻餐廳「Curious」8/31熄燈

高雄英迪格全新寵物房試營運下殺5折

直擊／吳詩儀家中麵店貼紅榜賀奪牌！姊：爸媽開心到抱在一起

新竹周末限定！竹北夜市美食攻略

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366