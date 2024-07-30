越南「共咖啡」8／1正式開幕　消費滿額送刮刮樂「最大獎是機票」

▲越南「共咖啡」8/1正式開幕 。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

觀光客到越南旅遊必喝的「Cộng Cà Phê（共咖啡）」正式登台，第1家門市落腳台北市的開封街上，8月1日正式開幕，品牌也祭出連14天優惠，消費滿額送刮刮樂，最大獎是越南來回機票2名，其他還有5折優惠券、椰子咖啡冰沙兌換券等。

▲▼共咖啡以過去的戰爭歷史為背景，延續出懷舊氛圍的咖啡館，將越南的豐富文化和咖啡文化融合在一起。（圖／記者黃士原攝）

已經在加拿大、馬來西亞、南韓發展的越南咖啡品牌「共咖啡」，2018年時進軍韓國，迅速擄獲當地年輕人的心，台灣為第4個海外據點，第1家門市落腳台北車站附近的開封街上，經過10天的試營運後，8月1日正式開幕。

根據官方IG的介紹，共咖啡以過去的戰爭歷史為背景，延續出懷舊氛圍的咖啡館，將越南的豐富文化和咖啡文化融合在一起，以咖啡為媒介，讓人們感受越南的獨特風情和生活方式。

▲台灣首店裝潢延續墨綠色風格，並且汲取越南軍營氛圍，透過懷舊的裝飾和家具，帶領顧客穿越時光到越南戰爭的年代。（圖／記者黃士原攝）

台灣首店裝潢延續墨綠色風格，並且汲取越南軍營氛圍，透過懷舊的裝飾和家具，帶領顧客穿越時光到越南戰爭的年代，品味這特別的氛圍。另外，雖然網友都稱Cộng Cà Phê為越共咖啡，但台灣代理業者聲明，品牌正確的中文名稱是共咖啡。

▲招牌椰子咖啡冰沙（右）與越式白咖啡（左）。（圖／記者黃士原攝）

▲花生醬奶蓋咖啡（前）、鹹奶蓋棕咖啡（後）。（圖／記者黃士原攝）

Cộng Cà Phê供應的飲品，除了招牌椰子咖啡冰沙，還有越南咖啡、越南高山茶、越南PHO咖啡、越南在地飲品及新鮮水果飲品的品項，價格89元起。其中店內人氣Top 5飲品依序為椰子咖啡冰沙、椰子PHO咖啡冰沙、越式白咖啡、花生醬奶蓋咖啡、鹹奶蓋棕咖啡，其中椰子PHO咖啡冰沙多了肉桂、八角風味。

▲相關周邊商品會在開幕後陸續上架販售。（圖／記者黃士原攝）

歡慶開幕，共咖啡自8月1日至8月14日連續兩周，消費滿350元並追蹤官方社群FB或IG，就能獲得「刮刮卡」1張，每天限量100張，最大獎是「越南來回機票」（一周抽1名，合計抽出2名額），其他還有千元周邊禮盒、5折優惠券、琺瑯杯、小綠壺、招牌系列冰沙兌換券等，張張有獎，兌換期限到12月31日。

▲%Arabica二店。（圖／記者黃士原攝）

另外，以文青風著稱的「%Arabica」，台灣二店選擇落腳中山北路二段50巷45號，就在中山線型公園旁邊，較靠近雙連捷運站，與象山店不同，整棟純白建築有3層樓，還有大片玻璃窗，2樓牆面還有大片綠意植栽。至於1樓的純白吧台，咖啡機、磨豆機都已經到位，周邊商品窗也已完工，購物袋、托特包等，也已經陳列在上面。